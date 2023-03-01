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Giriş Tarihi: 1.3.2023 14:04

Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu’ndan Türkiye’ye portatif röntgen cihazları

Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu (UAEA), dün açıklama yaparak Türkiye’de meydana gelen deprem felaketi sonrasında Türkiye’ye portatif tıbbi röntgen cihazları gönderdiğini ve göndermeye devam edeceğini duyurdu. UAEA ayrıca binaların yapısal hasarını değerlendirmek için ‘tahribatsız test ekipmanı’ ihtiyacını değerlendirdiğini vurguladı.

DHA
Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu’ndan Türkiye’ye portatif röntgen cihazları

Avusturya merkezli UAEA, Türkiye ve Suriye'nin kuzeybatısını etkileyen 6 Şubat depremleri sonrasında bu hafta içinde portatif tıbbi röntgen cihazları gönderdiklerini ve ilave destek paketiyle göndermeye devam edeceklerini ifade etti. Açıklamada "İlk acil destek paketinde, UAEA, ülkenin baskı altındaki tıbbi müdahale sistemini güçlendirmek üzere acil yardım olarak Türkiye'ye taşınabilir ve mobil X-ray cihazları gönderdi" denilerek ilave cihazların gelecek günlerde tedarik edilip gönderileceği ifade edildi.

UAEA açıklamasında gelecek günlerde ulaştırılacak destek paketi için şu ifadelere yer verdi;

"UAEA önümüzdeki haftalarda Türkiye ve Suriye'ye X-ray cihazları ve teknik destek de dahil olmak üzere daha fazla destek paketi göndermeye hazırlanıyor. Kurum ve iki ülke, ayrıca binaların yapısal hasarını değerlendirmek için tahribatsız test ekipmanı ihtiyacını da değerlendiriyor."

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Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu’ndan Türkiye’ye portatif röntgen cihazları
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