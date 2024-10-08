Uluslararası Farkındalık Zirvesi (IAS) "Bize fark etmez!" mottosuyla düzenlenecek

MÜSİAD KADIN

2018 yılında MÜSİAD bünyesinde kurulan MÜSİAD Kadın, kadın girişimciliğini hem nitelik hem de nicelik açısından geliştirmeyi amaçlamış, bu alanda çeşitli faaliyetler yürüten bir oluşumdur. İş ve sosyal hayatta kadınların karşılaştığı sorunlara yönelik çözümler sunan bu oluşum, kadın, aile ve insan hakkı ihlalleri konularında da çalışmalar gerçekleştirmektedir.

ULUSLARARASI FARKINDALIK ZİRVESİ (IAS)

Uluslararası Farkındalık Zirvesi, MÜSİAD Kadın'ın girişimiyle toplumsal sorunları tespit etmek ve uluslararası arenada karşılaştırmalı olarak ele almak amacıyla düzenlenmektedir. Zirvede, çeşitli toplumsal sorunlara çözüm önerileri geliştirilerek gelecekte uygulanacak politikalar için sağlam bir altyapı oluşturulması hedeflenmektedir. Ayrıca iş dünyasında söz sahibi kadınların da kendi hikayelerinden ve geleceğimiz için bugünden hangi dersleri çıkarmamız gerektiği ile alakalı görüşlerinin de paylaşacağı zirve, 19 Ekim 2024 tarihinde MÜSİAD Genel Merkezi'nde düzenlenecek.

IAS'24: "BİZE FARK ETMEZ!" MOTTOSUYLA FARKINDALIĞA DAVET

Zirvenin bu yılki mottosu, "Bize Fark Etmez!" olarak belirlenmiştir. MÜSİAD Kadın Başkanı Meryem İlbahar Koca, zirvenin temel hedeflerini şöyle ifade etti: "Bu zirvede, kadınların iş hayatında karşılaştığı sorunların iyileştirilmesi, aile şirketlerinde sürdürülebilirlik ve aile hayatı ile iş hayatı arasındaki dengenin nasıl sağlanması gerektiği üzerine yoğunlaşacağız. Ayrıca, kadının toplumdaki yeni rollerine ve kazandığı kimliklere bütüncül bir bakış açısıyla yaklaşmamız gerektiğini bir kez daha vurgulayacağız."

ZİRVE KONULARI VE KATILIMCILAR

IAS'24, geniş bir katılımla düzenlenecek olup, iş dünyasından birçok önemli isim, şirket yöneticileri, girişimciler, profesyoneller ve gençleri bir araya getirecektir. Zirvenin odak konuları arasında "Bir Yastıkta Bir Ömür: Başarı ve Güven" başlıklı oturumda iş ve yaşam dengesinin sağlanması, "Çıraklıktan Ustalığa Giden Yol: Bir Yolculuk Hikayesi" oturumunda güçlü kadınların başarı hikayeleri ve "Farklı Roller Tek Bir Kadın" oturumunda ise iş dünyasında ve aile yaşamında kadının üstlendiği roller ele alınacaktır.

Meryem İlbahar Koca, zirvede, bölgedeki çatışmaların gölgesinde kalan kadınlara ve çocuklara dikkat çekileceğini, son günlerde sıkça gündeme yansıyan kadına şiddet ve aile için şiddet haberlerini üzülerek takip ettiğini ayrıca belirtti ve "Zirve kapsamında konuk edeceğimiz Keynote konuşmacılarımız ile onların sesi olacağız. 'Bize Fark Etmez' derken aslında bize ne çok şeyin fark ettiğini anlatacağız" ifadelerini kullandı.

GENEL BAŞKAN MAHMUT ASMALI'DAN ÖNEMLİ MESAJLAR

MÜSİAD Genel Başkanı Mahmut Asmalı, zirvenin toplumsal sorunlara yönelik çözüm odaklı yaklaşımını şu sözlerle dile getirdi: "MÜSİAD Kadın'ın gerçekleştirdiği önemli çalışmalardan biri olan IAS, toplumsal sorunları tespit etmek, yaşanan problemlerle ilgili farkındalık kazandırmak ve sunulan çözüm yollarıyla ileriki süreçlerde politikalar için altyapı oluşturmak amacıyla düzenleniyor. Bu yıl, 'Bize Fark Etmez' mottosuyla düzenlenen zirvemizde, kadınların iş hayatındaki rolü, karşılaştıkları zorluklar ve bu zorlukların çözümü üzerine konuşacağız."