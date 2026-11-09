Uluslararası finansman ana gündem olacak

Dünyanın en geniş katılımlı iklim zirvesi olan Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı ( Cop31 ), 9-20 Kasım'da Türkiye'nin ev sahipliğinde Antalya'da düzenlenecek. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı İklim Değişikliği Başkan Yardımcısı Mehrali Ecer, iklim değişikliğinin küresel ölçekte ortak bir sorun olduğunu ve çözüm için ülkelerin birlikte hareket etmesi gerektiğini söyledi. Zirvede Türkiye ve dünya açısından önemli kararlar alınması beklentisini dile getiren Ecer, "Artık sözlerin bittiği yerdeyiz. Yani taahhütler, anlaşmalar, kararlar alınmış durumda ama uygulamaya geçiş aşamasındayız. Bu doğrultuda COP31 vizyonunu diyalog, uzlaşı ve aksiyon temelinde oluşturduk." dedi.

TEKNOLOJİNİN DEĞİŞMESİ GEREKİYOR

İklim değişikliğiyle mücadelede temel başlıklardan birinin finansman olduğunu vurgulayan Ecer, emisyonların azaltılması ve yeşil dönüşümün gerçekleştirilmesi için yeni teknolojilere geçişin önem taşıdığını kaydetti. Bu süreçte uluslararası finansmana ihtiyaç duyulduğuna işaret eden Ecer, şu değerlendirmelerde bulundu: "İklim değişikliğiyle mücadelede temel nokta yeşil dönüşümü gerçekleştirebilmek, emisyonların azaltılması. Emisyonların azaltılması için teknolojinin değişmesi gerekiyor ve bunun için uluslararası finansmana ihtiyaç var. Uluslararası finansmanı sağlayan ülkeler var. Bir de bu finansmandan yararlanmak isteyen ülkeler var. Bu konuda ciddi, çetin müzakereler her zaman olagelmiştir. Biz de bu Taraflar Konferansı'nda, COP31 Başkanlığında bu müzakerelerin yine yoğun bir gündem oluşturacağını düşünüyoruz açıkçası."

Ecer, iklim finansmanının yalnızca emisyonların azaltılması için değil, iklim değişikliğinin etkilerine uyum sağlanması açısından da gerekli olduğunu, sıcaklık artışlarının etkilerinin sürmesi nedeniyle ülkelerin uyum çalışmalarına da kaynak ayırması gerektiğini ifade etti.

UYGULAMA KÖPRÜSÜ

COP31 Başkanlığı olarak finansman konusunu önceliklendirdiklerini aktaran Ecer, ülkelerin yürüttüğü çalışmaları finansmanla buluşturmayı amaçlayan "Uygulama Köprüsü" mekanizması üzerinde çalıştıklarını aktardı. Ecer, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) ile yürütülen çalışmaya 6 pilot ülkenin katıldığını, mekanizmanın ayrıntılarının New York'taki BM İklim Zirvesi'nde duyurulduğunu hatırlattı. İklim değişikliğiyle mücadelede ülkelerin sorumluluklarının ve imkanlarının farklılık gösterdiğini dile getiren Ecer, şunları söyledi: "Sorun ortak, çözüm de ortak olmalı ama sorumlulukların farklı şekilde dağıtılması gerekiyor. Bu zaten Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesinin temel prensibi, ortak fakat farklı sorumluluklar ilkesi. O yüzden Paris Anlaşması oluşturuldu ve aslında her ülke kendi kabiliyetleri doğrultusunda, kendi imkanları doğrultusunda iklim değişikliğiyle mücadeleye katıldı. Bu anlamda bunun daha da ileriye götürülmesi gerekiyor. O yüzden biz de ülke olarak Ulusal Katkı Beyanımızı sunduk. Birleşmiş Milletler'in geçtiğimiz yılki New York İklim Zirvesi'nde sunduk. Amaç küresel ortalama sıcaklığı 2 derecede sınırlandırabilmek." COP31 Başkanlığının bu nedenle uygulama ve eylem odaklı bir yaklaşımı öne çıkardığını bildiren Ecer, karbon bütçesinin korunması için ülkelerin kendi sorumlulukları ve imkanları doğrultusunda iklim değişikliğiyle mücadelede azami çaba göstermesi gerektiğinin altını çizdi.

TEMİZ ENERJİ DÖNÜŞÜMÜ

COP31 kapsamında öne çıkan başlıklardan birinin küresel elektrifikasyon hedefi olduğuna değinen Ecer, COP31 Başkanlığının eylem gündeminde yer alan "35x35" hedefinin küresel nihai enerji tüketiminde elektriğin payının 2035'e kadar yüzde 35'e çıkarılmasını amaçladığı bilgisini paylaştı. Ecer, "Elektrifikasyon hedefi temiz enerji dönüşümü için çok gerekli. Elektrifikasyon hedefinin artması demek temiz enerji dönüşümünün hızlıca gerçekleştirilmesi demek" diye konuştu.

DAYANIKLI ŞEHİRLER VE SIFIR ATIK GÜNDEMLERİ

COP31'de dayanıklı şehirler ve sıfır atık başlıklarının da öne çıkarılacağını aktaran Ecer, şehirlerin sıcak hava dalgaları, ani yağışlar ve sel baskınları gibi iklim kaynaklı risklerden giderek daha fazla etkilendiğini belirtti. Şehirlerin hem emisyonların azaltılması hem de iklim değişikliğinin etkilerine uyum sağlanması bakımından güçlendirilmesi gerektiğini vurgulayan Ecer, "Akdeniz Havzası iklim değişikliğinden en çok olumsuz olarak etkilenecek alanlardan bir tanesi. Yine bunu Hükümetlerarası İklim Değişiklik Paneli söylüyor. O anlamda da Antalya'da böyle bir girişimin, böyle bir hedefin olmasını önemsiyoruz. İkincisi de tabii sıfır atık. Küresel bir hareket haline geldi, sayın hanımefendi Emine Erdoğan sayesinde. Çok önemli çalışmalar var. Buradaki çalışmaları bir üst seviyeye çıkarmayı planlıyoruz." ifadelerini kullandı. Ecer, COP31 sonrasında da iklim diplomasisinin süreceğini, Türkiye'nin Brezilya ve gelecek yılki COP başkanlığını üstlenerek Etiyopya ile çalışmayı sürdüreceğini söyledi.

"AVRUPA'DA DÖRDÜNCÜYÜZ"

Türkiye'nin yenilenebilir enerji alanındaki yatırımlarından da bahseden Ecer, şunları kaydetti: "Temiz enerji dönüşümüne bir eğilim var. Yenilenebilir enerjiye geçiş noktasında ülkemiz çok ciddi atılımlar yaptı. Şu anda Avrupa'da dördüncüyüz. Yatırımlarımız hızla artıyor ve elektriğimizin büyük bir bölümünü biz zaten yenilenebilir enerjiden sağlıyoruz. Bu konuda başarılı ülkeler arasındayız ve aslında bu başarımızı dünyaya da örnek olarak gösterip dünyanın da bu ortak çalışmaya katılmasını istiyoruz."