Uluslararası kurumlardan deprem bölgesine milyarlarca dolarlık destek

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023 tarihli depremlerin ardından uluslararası finans kuruluşları bölgeye yönelik finansman desteği sağlıyor.Dünya Bankası, 2024 sonuna kadar bölgeye 3 milyar dolarlık kaynak sunarken, bu yıl için de ilave 1 milyar dolarlık kaynak ayrıldı. Bu ek kaynakla beraber Dünya Bankasından bölgeye 4 milyar dolarlık kaynak sağlanmış olacak. Bu kaynaklar, deprem bölgesindeki altyapı, sağlık, su dağıtım sistemi, sağlık yapıları ve hastane gibi projelerde kullanılıyor. Uluslararası Finans Kurumu (IFC) de deprem bölgesinde nakit ihtiyacı olan firmalara destek sağlanması için çalışma başlattı.

EBRD'DEN 1,5 MİLYAR AVROLUK FİNANSMAN PAKETİ

Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD), Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından bölgeye desteğini açıklayan uluslararası finans kuruluşları arasında ilk sırada yer aldı. EBRD, bölgenin yeniden imarı için kamu ve özel sektöre yönelik 1,5 milyar avroluk finansman paketi oluşturdu. Banka, bölgedeki özel sektör projelerine, KOBİ'lere ve yerel bankalara 1 milyar avro finansman aktardı.

Deprem bölgesinde zarar gören yol, tünel ve köprülerin yenileme ve iyileştirme çalışmalarının finansmanı amacıyla Asya Altyapı Yatırım Bankası da Karayolları Genel Müdürlüğünce kullanılmak üzere yaklaşık 187 milyon avroluk uzun vadeli ve piyasa koşullarının altında faiz oranlarıyla finansman sağladı.

Uluslararası İslami Ticaret Finans Kuruluşu da depremden etkilenen işletmelerin uluslararası ticaretinin desteklenmesi için Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankasına 100 milyon dolar, Türkiye Sınai Kalkınma Bankasına da 50 milyon dolar finansman sundu.

İslam Kalkınma Bankası da Hazine ve Maliye Bakanlığıyla deprem bölgesine yönelik finansman anlaşması imzaladı. Buna göre, Türk Eximbank'a yönelik İslam Kalkınma Bankasından Hazine geri ödeme garantisi altında 100 milyon dolar finansman sağlandı. Bu finansman, deprem bölgesindeki ihracatçıların ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla kullanılacak.

DEPREMDEN ETKİLENEN İŞLETMELERE 30,5 MİLYAR LİRALIK KREDİ İMKANI

Öte yandan Hazine ve Maliye Bakanlığı, Hazine destekli kefalet sistemini deprem bölgesi için etkin şekilde kullanılıyor. Depremden etkilenen işletmelere Hazine kefaletiyle 30 milyar 529 milyon lira kredi imkanı sağlandı. Bu kapsamda bugüne kadar 18 milyar 346 milyon lira kredi kullandırılırken, kefalet tutarı ise 16 milyar 297 milyon lira oldu.