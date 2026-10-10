Uluslararası Tahkim Mahkemesi’nden Rosatom lehine karar: Finlandiya tazminat ödeyecek

Rosatom'dan yapılan yazılı açıklamada, Finlandiyalı enerji şirketi Fennovoima ile Hanhikivi-1 NGS projesine ilişkin uzun süredir devam eden hukuki anlaşmazlık hakkında bilgi verildi.

Açıklamada, Uluslararası Ticaret Odası (ICC) bünyesindeki Tahkim Mahkemesinin Fennovoima'nın 2022'de santral inşaatına ilişkin sözleşmeyi tek taraflı feshetmesinin hukuka aykırı olduğuna karar verdiği belirtildi.

Ayrıca, mahkemenin sözleşmenin feshedildiği tarihte projede ilerleme kaydedildiğini ve Rosatom'un gerekli inşaat lisansının alınması konusunda çalışmalarını sürdürdüğünü tespit ettiği aktarıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Rosatom Genel Müdürü Alexey Likhachev, kararın önemli ancak nihai olmadığını belirterek, "Finlandiya'daki projeye ilişkin haklılığımızı çeşitli mahkemelerde kanıtlamaya devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

Açıklamada, devam eden diğer hukuki süreçlerin sonuçlanmasının ardından Finlandiya tarafından ödenecek nihai tazminat tutarının belirleneceği kaydedildi.

Finlandiya'nın kuzeyinde 1200 megavat kapasiteli Hanhikivi-1 NGS'nin inşası için Rosatom ile Fennovoima arasında 2013'te sözleşme imzalanmıştı.

Yaklaşık 7 milyar avro değerindeki projeyi Mayıs 2022'de iptal eden Fennovoima, kararına gerekçe olarak inşaatta yaşanan gecikmeleri ve Rusya-Ukrayna Savaşı'nın ardından artan siyasi riskleri göstermişti.

Haber Girişi Deniz Dalgıç - Editör