Uluslararası ticaretin seyri değişti

Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (EİT) tarafından "2025 Turizm Başkenti" ilan edilen Erzurum'da düzenlenen Palandöken Ekonomi Forumu dün başladı. "Akıllı Dünyada Adil Bir Gelecek: Zeki Ekonomiler ve Küresel Eşitsizlik" temasıyla düzenlenen forumda konuşan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Bu etkinlik, duruşumuzun bir yansıması olarak yerelden evrensele uzanan düşünsel bir zeminde katkı sunmaktadır" dedi. Erzurum'un karla örtülü zirvelerin yamacında, kadim ticaret yollarıyla günümüzün ekonomik ve sosyal dinamiklerini buluşturan bir medeniyet şehri olduğunu ifade eden Yılmaz, "Erzurum 2025 yılı Turizm Başkenti seçilerek, tarihî ve kültürel birikimi, stratejik konumu ve gelişen turizm altyapısıyla bölgesinde yükselen bir değer olduğunu bir kez daha ortaya koymuştur" dedi.

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Konuşmasında ekonomide yaşanan küresel gelişmeleri değerlendiren Yılmaz, ABD'nin ticaret ortaklarına yönelik tarifeleri artırmasıyla tetiklenen korumacılık dalgasının, uluslararası ticaretin seyrini dramatik biçimde değiştirdiğini belirtti. Küresel ekonominin içinden geçtiği çalkantılı dönemin yalnızca tehditler değil, aynı zamanda köklü bir dönüşüm için fırsatlar da barındırdığını anlatan Yılmaz, şunları söyledi: "Lojistikten tedarik zincirlerinde dönüşüme birçok alan bu değişimden etkilenecektir. Küresel düzeyde artan gümrük tarifeleri, belirsizlik endekslerinin tarihi zirvelere çıkmasına yol açmış, gelişmekte olan ülkelerde sermaye hareketliliği azalmış, kırılganlık artmıştır. Beklentimiz, başlamış olan müzakere süreçlerinin bir an önce tamamlanması ve küresel öngörülebilirliğin tesis edilmesidir. Türkiye olarak bu süreçleri yakından takip ediyor, risklere yönelik tedbirler geliştirirken, fırsatları değerlendirmeye yönelik hazırlıklar yapıyoruz. Siyasi istikrar ve tecrübeye, öngörülebilirlik sağlayan güçlü bir programa sahip bir ülke olarak bu yeni ortamı karşılıyoruz." Büyümedeki yavaşlama, ticaretteki daralma ve enflasyondaki oynaklık gibi makro göstergeler kadar dikkat çeken bir diğer gerçeğin de bu krizlerin sonuçlarının toplumlar üzerindeki eşitsiz etkileri olduğunu söyleyen Yılmaz, "Dünya genelinde gelir ve servet dağılımında adaletsizlik daha da görünür hâle gelmiştir. 2022 Dünya Eşitsizlik Raporu'na göre, küresel gelirin yüzde 52'si en zengin yüzde 10'luk kesime giderken, dünya nüfusunun yarısı bu gelirin yalnızca yüzde 8.5'ine sahiptir" diye konuştu.