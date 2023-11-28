Ümraniye’de 8 bin 128 kişinin yeni yaşam alanı projeleriyle duyuruldu

Ümraniye Belediyesi tarafından Hekimbaşı Mahallesi'nde başlatılan kentsel dönüşüm projesinde binalar yükselmeye başladı. Başkan İsmet Yıldırım, 597 konut, 28 dükkân ve yaklaşık 68 derslik kapasiteli lisenin bulunduğu projeyi basın mensuplarına tanıttı.

8 BİN 128 KİŞİ İÇİN YENİ KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJELERİ AÇIKLANDI

Başkan Yıldırım, yeni projelerin müjdesini de vererek, planlanan yeni alanları tek tek açıkladı. Başkan Yıldırım'ın açıkladığı yeni proje alanları:

"Topağacı Mahallesi'nde devam eden 1'nci etap projede bin 17 bağımsız birim, Topağacı Mahallesi'ndeki 2'nci etap projede 281 bağımsız birim, İstiklal Mahallesi Sondurak Dönüşüm Katlı Otopark ve Meydan Düzenleme Projesi'nde 210 bağımsız birim, İnkilap Mahallesi 1'nci etap projesi 121 bağımsız birim, Dumlupınar Mahallesi Dönüşüm Projesi'nde 285 bağımsız birim, Kazım Karabekir Mahallesi Dönüşüm Projesi'nde 118 Bağımsız Birim."

Yeni yapılacak projelerle Ümraniye'de 2 bin 32 yeni bağımsız birim yapılacak. Bu projeler sayesinde 8 bin 128 kişi güvenli ve modern evlerine kavuşacak. Başkan Yıldırım, yeni yapılacak projeler için "Ümraniye'ye kazandırdığımız modern yaşam alanlarının hayırlı olmasını diliyorum. Güvenli ve modern yaşam alanlarında yaşamak herkesin hakkı" dedi.

HEKİMBAŞI'NDA YENİ BİR YAŞAM ALANI OLUŞUYOR

Yeni bir yaşam alanının yükseldiği Hekimbaşı Mahallesi'nde 40 bin 271 metrekare alanda 2 bin 500 kişinin yaşayacağı 597 konut, 28 dükkân, kapalı otoparklar, 3 ayrı bölgede park ve yeşil alan, koşu parkurları, spor ve çocuk oyun alanları, yaklaşık 68 derslik kapasiteli lise bulunuyor. Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, "Ümraniye'yi, Türkiye Yüzyılı'na yakışır bir ilçeye dönüştüreceğiz" diyerek yeni projelerin de müjdesini paylaştı. Yeni yapılacak projelerle 2 bin 32 yeni bağımsız birim ile 8 bin 128 kişi güvenli ve modern evlerine kavuşacak. Ayrıca yapılan kentsel dönüşüm atağı sayesinde Ümraniye'de sadece 300 adet riskli bina kaldı.

100 BİN TL'LİK DANIŞMANLIK HİZMETİ BELEDİYEDE ÜCRETSİZ VERİLİYOR

Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, "Ümraniye'de planlanan, devam eden ve tamamlanan deprem odaklı kentsel dönüşüm projeleri hakkında detaylı bilgi verdi. Kentsel dönüşüm bilgilendirme çalışmalarından da bahseden Başkan Yıldırım, "Vatandaşlar için proje başına maliyeti yaklaşık 100 bin TL'lik danışmanlık hizmetini ücretsiz olarak 6 bin 534 bina için verdik. Bu vesileyle 653 milyon 400 bin lira ücretsiz hizmet sağladık. Ayrıca dönüşüm sürecinde 18 ay süreyle kişi başına 3 bin 500 TL kira desteği yapıyoruz. Bugüne kadar toplam 74 milyon 774 bin 410 TL destek verdik. Kiracılara ise tek seferde 7 bin TL taşınma desteği veriyoruz. Vergi, harç ve KDV muafiyetleri sağlıyoruz" dedi.