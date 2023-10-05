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Giriş Tarihi: 5.10.2023 12:10 Son Güncelleme: 5.10.2023 12:11

UNCTAD'tan Türkiye Ekonomisi büyüme vurgusu

Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Konferansı (UNCTAD) dün yayınladığı "Ticaret ve Kalkınma Raporu 2023'te Türk ekonomisinin 2023 yılında yüzde 3,7 ve 2024 yılında yüzde 1,9 büyüyeceğini tahmin etti. 2023 için büyüme oranı daha önce yüzde 2,6 olarak tahmin edilmişti.

UNCTAD’tan Türkiye Ekonomisi büyüme vurgusu

Yayınladığı raporda, "Enerji fiyatları ve döviz kurundaki sıkıntılar Türkiye'yi de etkiledi" değerlendirmesini yapan Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Konferansı (UNCTAD), Türkiye'nin yüksek enerji fiyatlarından çok etkilendiğini ancak güçlü mali destek, hane halkına etkili bir transfer programı ve politika faiz oranında 10 puanlık bir indirim sayesinde 2023'ün ilk yarısı boyunca güçlü iç talebi koruduğunu da vurguladı.

UNCTAD raporunda küresel ekonomi için 2023 büyüme tahmini yüzde 2,7'den 2,4'e indirilirken, 2024 büyüme oranı yüzde 2,5 olarak tahmin edildi.

ABD ekonomisi için 2023 büyüme tahmini yüzde 0,9'dan yüzde 2,0'a çıkarılırken, 2024 yılında büyümenin yüzde 1,9 olacağı öngörüldü. Euro Bölgesi için ise 2023 büyüme tahmini yüzde 0,7'den 0,4'e çekildi. 2024'te büyümenin yüzde 1,2'ye toparlanması bekleniyor.

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UNCTAD'tan Türkiye Ekonomisi büyüme vurgusu
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