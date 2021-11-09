UniCredit, Yapı Kredi’deki payını Koç’a satıyor

İtalyan
UniCredit, Yapı Kredi
Bankası'ndaki yüzde 20 payının tamamını satma kararı alırken, yüzde 18 pay Koç Holding
tarafından 3.5 milyar liraya alınacak. UniCredit tarafından yapılan açıklamaya göre, geri kalan yüzde 2 pay borsada satılacak. Koç Holding tarafından KAP'a yapılan açıklamaya göre ise, holdingin bankadaki payı yüzde 50 eşiğini aştığı için holding zorunlu pay alım teklifinde bulunacak. UniCredit düzenleyici kurumların onayının ardından işlemin 2022'nin ilk çeyreğinin sonuna kadar tamamlanmasını beklediğini belirtti. Yapı Kredi Bankası
paylarının devir bedeli, taraflarca 30 Kasım 2019 tarihli sözleşmede mutabık kalınan esaslar uyarınca 1 TL nominal değerli paylar için 2.2980 TL olarak belirlenmişti.