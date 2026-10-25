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Giriş Tarihi: 25.10.2026

Üniversitelere 871 milyar ödenek ayrıldı

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Üniversitelere 871 milyar ödenek ayrıldı
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Yükseköğretim kurumlarına 2027 yılı için 871 milyar 826 milyon 761 bin lira pay ayrıldı. Ankara Üniversitesi, 2027 yılı için öngörülen 25 milyar 990 milyon 811 bin liralık bütçe ödeneğiyle, Avrupa Birliği Başkanlığı (18 milyar 54 milyon 530 bin lira), İletişim Başkanlığı (10 milyar 79 milyon 6 bin lira), Yargıtay (7 milyar 97 milyon 505 bin lira), Sayıştay (6 milyar 38 milyon 712 bin lira), Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı (5 milyar 767 milyon 823 bin lira) ve Danıştay (4 milyar 201 milyon 421 bin lira) gibi kurumları geride bıraktı. Hacettepe Üniversitesi, 24 milyar 737 milyon 380 bin liralık bütçe ödeneğiyle Ankara Üniversitesinin ardından ikinci sırada yer aldı. Bu kurumu ise 22 milyar 369 milyon 212 bin lirayla İstanbul Üniversitesi izledi.

#İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
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Üniversitelere 871 milyar ödenek ayrıldı
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