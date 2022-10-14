Giriş Tarihi: 14.10.2022 13:52 Son Güncelleme: 14.10.2022 13:54

Üniversiteliye ulaşım desteği! Bilet başına yapılacak yardım miktarı belli oldu DHA

Ailesinden uzakta öğrenim gören üniversite öğrencilerine ulaşım desteğinin, 2022 için yılda 2 kez gidiş-dönüş şeklinde, bilet başına 500 TL olmak üzere toplam 2 bin, 2023 için ise bilet başına 750 TL olmak üzere toplam 3 bin TL yapılacağı belirtildi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Kabine Toplantısı'nın ardından açıkladığı üniversite öğrencilerine ulaşım desteğinin ayrıntıları belli oldu.

25 YAŞ ALTI LİSANS ÖĞRENCİLERİNİ KAPSIYOR Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan edinilen bilgiye göre, sosyal yardımdan faydalanıcı ailelerdeki Türk vatandaşı üniversite öğrencilerine (sadece 25 yaş altı lisans öğrencileri) şehirler arası ulaşım desteği sağlanacak. Bu kapsamda ailesinden uzakta öğrenim gören üniversite öğrencilerinin yılda 2 defa gidiş- dönüş biletleri karşılanacak.