Üniversiteliye ulaşım desteği! Bilet başına yapılacak yardım miktarı belli oldu

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Kabine Toplantısı'nın ardından açıkladığı üniversite öğrencilerine ulaşım desteğinin ayrıntıları belli oldu.
25 YAŞ ALTI LİSANS ÖĞRENCİLERİNİ KAPSIYOR
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan edinilen bilgiye göre, sosyal yardımdan faydalanıcı ailelerdeki Türk vatandaşı üniversite öğrencilerine (sadece 25 yaş altı lisans öğrencileri) şehirler arası ulaşım desteği sağlanacak. Bu kapsamda ailesinden uzakta öğrenim gören üniversite öğrencilerinin yılda 2 defa gidiş- dönüş biletleri karşılanacak.
ÖĞRENCİNİN İKAMET ETTİĞİ YERİN SYDV'SİNE BAŞVURULACAK
Destekten 150 bin üniversite öğrencisi yararlanacak. Ödemeler, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları (SYDV) tarafından öğrencinin IBAN hesabına aktarılacak. Başvuru, öğrencinin ailesinin ikamet ettiği Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'na yapılacak. Öğrencilerin ailesi de başvuru yapabilecek ve vakıflar başvuruyu değerlendirecek.