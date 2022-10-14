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Haberler Ekonomi Haberleri Üniversiteliye ulaşım desteği! Bilet başına yapılacak yardım miktarı belli oldu
Giriş Tarihi: 14.10.2022 13:52 Son Güncelleme: 14.10.2022 13:54

Üniversiteliye ulaşım desteği! Bilet başına yapılacak yardım miktarı belli oldu

DHA
Üniversiteliye ulaşım desteği! Bilet başına yapılacak yardım miktarı belli oldu

Ailesinden uzakta öğrenim gören üniversite öğrencilerine ulaşım desteğinin, 2022 için yılda 2 kez gidiş-dönüş şeklinde, bilet başına 500 TL olmak üzere toplam 2 bin, 2023 için ise bilet başına 750 TL olmak üzere toplam 3 bin TL yapılacağı belirtildi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Kabine Toplantısı'nın ardından açıkladığı üniversite öğrencilerine ulaşım desteğinin ayrıntıları belli oldu.

25 YAŞ ALTI LİSANS ÖĞRENCİLERİNİ KAPSIYOR

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan edinilen bilgiye göre, sosyal yardımdan faydalanıcı ailelerdeki Türk vatandaşı üniversite öğrencilerine (sadece 25 yaş altı lisans öğrencileri) şehirler arası ulaşım desteği sağlanacak. Bu kapsamda ailesinden uzakta öğrenim gören üniversite öğrencilerinin yılda 2 defa gidiş- dönüş biletleri karşılanacak.

2023 YILINDA 750 TL OLACAK

Her bir ilet için 2022 yılında 500, 2023 yılında 750 TL destek verilecek. Böylece her öğrenciye 2022'de toplam 2 bin, 2023'te 3 bin TL bilet ücreti verilecek. Destek bütçesi toplam 300 milyon TL olacak.

ÖĞRENCİNİN İKAMET ETTİĞİ YERİN SYDV'SİNE BAŞVURULACAK

Destekten 150 bin üniversite öğrencisi yararlanacak. Ödemeler, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları (SYDV) tarafından öğrencinin IBAN hesabına aktarılacak. Başvuru, öğrencinin ailesinin ikamet ettiği Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'na yapılacak. Öğrencilerin ailesi de başvuru yapabilecek ve vakıflar başvuruyu değerlendirecek.

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Üniversiteliye ulaşım desteği! Bilet başına yapılacak yardım miktarı belli oldu
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