Üreten Kadınlar Yarışması’nın dördüncüsü başlıyor

Halkbank'ın kadının ekonomideki gücünü göstermek ve girişimcilik yönünü geliştirmek amacıyla dördüncüsünü düzenlediği Üreten Kadınlar Yarışması için başvurular 21 Ağustos'ta başlıyor. Beş farklı kategoride düzenlenen yanrışmanın kazananları kadın girişimcilerin ekonomik gücünü artırmak ve toplumsal refaha katkı sunmak amacıyla gerçekleştirdiği Üreten Kadınlar Yarışması'nda dereceye girenler Ocak 2025'te açıklanacak. Kadın girişimcilere nakdi ödüllerin yanı sıra, çeşitli mecralarda tanıtım desteği ve Bankacılık Hizmet Paketleri de sunulacak. Halkbank'ın, sunduğu finansal ürün ve çözümlerle ülkenin dört bir yanındaki kadın girişimcilere ulaşarak kesintisiz destek sağladığını belirten Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan, kadınların ekonomik güçlenmesinin sadece bireysel kalkınmaya değil, toplumsal refah ve sürdürülebilir büyümeye de katkı sağladığına vurgu yaptı. Arslan, "Kadınların iş dünyasına getirdiği yenilikçi düşünceler, iş yapış şekillerini dönüştürmekle beraber, sürdürülebilir kalkınma modellerinin ortaya çıkmasına da zemin hazırlıyor. Bu durum, ülkemizin global arenada rekabet gücünü artıran kritik bir unsurdur" dedi. Halkbank, kadın girişimciler ve kadın kooperatifleri için özel olarak hazırladığı Kadın Girişimci Kredi Destek Paketi ile dört yılda kadın girişimcilere 70.3 milyar TL katkı sağladı.