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Giriş Tarihi: 5.10.2026 10:42

Üretici enflasyonunda yeni tablo: Enerji fiyatlarındaki artış dikkat çekti

Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE), eylülde aylık bazda yüzde 2,07, yıllık bazda yüzde 27,38 arttı. Enerji fiyatları aylık yüzde 3,55 yükselirken, imalat fiyatlarındaki yıllık artış yüzde 29,09 oldu.

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İHA
Üretici enflasyonunda yeni tablo: Enerji fiyatlarındaki artış dikkat çekti
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Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE), 2026 yılı eylül ayında bir önceki aya göre yüzde 2,07, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 27,38 arttı. Yİ-ÜFE, geçen yılın aralık ayına göre yüzde 23,38, 12 aylık ortalamalara göre ise yüzde 27,81 yükseldi.

İMALAT FİYATLARI YILLIK YÜZDE 29,09 ARTTI

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre sanayinin dört sektörünün yıllık değişimleri incelendiğinde madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 34,15, imalatta yüzde 29,09, elektrik, gaz üretimi ve dağıtımında yüzde 8,67, su temininde ise yüzde 29,70 artış gerçekleşti.

Ana sanayi gruplarında yıllık bazda ara mallarında yüzde 28,11, dayanıklı tüketim mallarında yüzde 26,97, dayanıksız tüketim mallarında yüzde 25,97, enerjide yüzde 30,82 ve sermaye mallarında yüzde 21,55 artış kaydedildi.

ENERJİ FİYATLARI AYLIK YÜZDE 3,55 YÜKSELDİ

Sanayinin dört sektörünün aylık değişimlerine bakıldığında madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 0,78 düşüş görüldü.

Aynı dönemde imalat fiyatları yüzde 2,32, elektrik, gaz üretimi ve dağıtımı yüzde 0,97, su temini ise yüzde 1,83 arttı.

Ana sanayi gruplarında aylık bazda ara malları yüzde 2,04, dayanıklı tüketim malları yüzde 1,54, dayanıksız tüketim malları yüzde 1,59, enerji yüzde 3,55 ve sermaye malları yüzde 1,47 yükseldi.

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Haber Girişi Baki Sancak - Editör
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