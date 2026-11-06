Üreticinin elindeki ürünü kamu alacak

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda, bakanlığı ve bağlı kuruluşlarının 2027 yılı bütçe görüşmelerinin ardından milletvekillerinin sorularını yanıtladı. Bakan Bolat, üreticinin elinde fazla olan ürünün kamu kurumları tarafından alınarak piyasada fiyat dengesinin korunacağını belirterek, "Özellikle bakanlıkların -Millî Savunma, İçişleri, Millî Eğitim, Gençlik ve Spor, Kredi ve Yurtlar, Aile ve Sosyal Hizmetler- yoğun bir şekilde bu fazla üretimin olduğu ürünlerden almalarını sağlamaya çalışıyoruz. Bu son görev süremiz içinde elmada, narenciyede, portakalda, patateste, soğanda, özellikle yoğun bir şekilde elmada alımlarını sağladık. Bu sene de aynı gayretleri gösteriyoruz. Üreticilerin ürünlerini kamu kurumlarının almasını sağlayarak destek olmaya çalışıyoruz" diye konuştu.

BORÇ FAİZİ GÜNDEMDE

Ömer Bolat, esnaf ve çiftçi borçlarının faizlerinin düşürülmesi konusunda, "Yapılandırma konusunda süre olarak uzatıldı ama faiz düşürülme noktasında biz de ilgili Ekonomi Koordinasyon Kurulu'nda gerekli çağrıları ve baskıları yapmaya devam edeceğiz" diye konuştu. Öte yandan Bakan Ömer Bolat, bir soru üzerine zincir marketlerdeki ağır çalışma koşullarının sonuçlarından biri olan "çalışanlara oturma yasağının kaldırılması" konusunda Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ile bir görüşme yapacağını açıkladı.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör