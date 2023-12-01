Üretim planlaması 1 Eylül’de başlıyor

Turkuvaz Medya Grubu tarafından düzenlenen Türkiye Tarım Zirvesi'nde arz güvenliği konusu da ele alındı. Tarım ve Orman Bakanlığı Tarım Reformu Genel Müdürü Osman Yıldız, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ile yaptıkları çalışmayla tarım envanterini ortaya çıkardıklarını belirterek, "3 milyon üreticimizin envanter olacak bilgilerini TÜİK'e teslim edeceğiz. Tarım sayımı üretim planlaması için önemli. Belirlediğimiz risklere karşı eylem planımızı hazırlayıp kamuoyuyla paylaşacağız" dedi. İllerde teknik komiteler kurduklarını belirten Yıldız, 1 Eylül 2024 itibarıyla bitkisel ve hayvansal üretim açısından planlama sürecini hayata geçirmiş olacaklarını vurguladı. SABAH Gazetesi Yazarı Feride Cem'in moderatörlüğünde gerçekleştirilen 'Tarımda Üretim, Planlama ve Arz Güvenliği' paneline katılan Tarım Reformu Genel Müdürü Osman Yıldız, iklim krizine karşı planlı yol almak gerektiğinin altını çizdi. Bakanlık olarak 5 eksen üzerinde faaliyetlerini sürdürdüklerini belirten Yıldız, "Verimlilik, kalite, yatırım ve sürdürülebilirlik. Bu eksenlerin bir arada işlemesi gerekiyor. Üretim planlamasını da bu eksende yaptık. 5 Nisan'da çok önemli mevzuat düzenlemelerine girdik. Bunlardan biri tanesi üretim planlamasıydı, diğeri kayıttı. Verinizin olmadığı şeyi takip etmeniz mümkün değil. Bir diğeri sözleşmeli üretimdi. İşlenmeyen arazilerin izlenebilir hale gelmesiydi" dedi.Tarım ve Orman Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanı Mustafa Alpaslan da, ülkelerin son dönemde daha korumacı politikalar izlediğine dikkat çekerek, Türkiye'de arz güvenliğini tehlikeye sokabilecek beklenmedik durumlara hazırlık çalışmaları yaptıklarını söyledi. Strateji geliştirme başkanlığı bünyesinin altında arz güvenliği birimini kurduklarını belirten Alpaslan, "Pek çok stratejik ürünün takibini yapıyoruz. Radarlarımız sürekli açık" diye konuştu. Alpaslan, deprem bölgesinde toplamda 34 milyar TL civarında bir kayıp olduğunu belirterek, "Bu alanda uzman, sahayı bilen, davranışsal ekonomi anlamında iyi insanlarla istişare kurulu oluşturduk, tasarladığımız sistemi test edeceğiz, kendimizi hazır hissedince sahaya gireceğiz" mesajı verdi.Ulusal Hububat Konseyi Yönetim Kurulu Başkanı Özkan Taşpınar da 2024 yılı üretimine ilişkin, şu bilgileri paylaştı: "Şu anda Türkiye genelinde yüzde 80 buğday ekimi gerçekleştirildi. Güneydoğu ve Akdeniz Bölgesi ocak ayına kadar ekim yapabilir. Suyu çok iyi kullanabilmemiz lazım, yağmuru çok iyi kullanabilmemiz lazım. Bunun için toprakta organik madde birikmiş olması lazım. Organik maddenin toprakta buluşturulması için tabii ki bakanlığımız belirli tedbirleri aldı, destekleri verdi. Hem yeşil gübreleme hem hayvansal gübrelemeyi yapanlara destekler verdi. Organik maddelemenin mutlaka artırılması gerekir ki yağışla buğdayı daha fazla elde edebilelim. Ülke dışına çıkan birçok suyumuz var, denizlere boşu boşuna akan çok suyumuz var. Bu suların sulanamayan bölgeye döndürülmesi gerekiyor. Sulanamayan alanlarımızın mutlaka sulandırılması lazım. Üretimi yapabilmemiz için bu tür argümanların kullanılması lazım. Sonunda tabii ki markalaşmamızı yapacağız."TÜSEDAD Yönetim Kurulu Başkanı Sencer Solakoğlu ise, markalaşmaya ilişkin şöyle konuştu: "Bizim potansiyelimizin yarısı bile olmayan ülkeler bizden çok daha yüksek gelirler elde edebiliyor. İtalyanlar markalaşma konusunda muazzamlar. Bugünkü tarımı ve çiftçiyi de kalkındıracak şey bu katma değer olacaktır. Standardizasyon olmadığı zaman markalaşma olamaz. Bizim kadar girişimci bir ülke tanımıyorum. Bunu yaptığımız zaman, markalaştığımız zaman 1 liraya ihraç ettiğimiz şeyi 5 liraya ihraç edeceğiz. Bizim Antep mutfağını Antep mutfağı olarak, Adana mutfağını Adana mutfağı olarak tanıtmamız lazım. Katma değerli satabilmek için bu markalaşmayı yapıyoruz. Türk tarımında çok atlanılan bir konu var. Sulu ovalarımızdaki arazi kiraları Fransa şampanya bölgesiyle eşdeğer. Oradaki köpüklü şarap muazzam katma değer kazanıyor. Bugün Karacabey ovasında aynı kirayı verip mısır üreteceksiniz ve rekabetçi olacaksınız. Çok zor. Bir çiftçinin en büyük gideri kira. Pahalı gıdanın en temel masrafı da bu. Buraya da el atılması gerektiğini düşünüyorum."SakaryaBüyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce zirvede bir sunum gerçekleştirdi. Yüce, "Eğer bugün biz dünya ile yarışmak istiyorsak, muasır medeniyetler seviyesini aşmak istiyorsak evvela şu an küskün olduğumuz toprakla barışmak zorundayız" dedi. Ülkemizde tarımsal faaliyetlerde atak yapıldığını, gıda güvenliği, gıda arzı, planlı üretim ve planlı tüketimde çok büyük bir çalışma yapıldığını belirten Yüce, Sakarya'daki projelerine ilişkin şu bilgileri verdi: "Sakarya'da 6 bin dönüm arazide hem tıbbi hem aromatik hem bitkisel hem de hayvansal üretim merkezlerini kurduk. 3 bin dönümlük tıbbi ve aromatik bitkiler merkezimizdeki ürettiğimiz 20 çeşit ürün tamamen Avrupa'ya gidiyor. Almanlarla alım garantili sözleşme yaptık. Topraksız tarımda 30 dönümü kapalı ve 30 dönümü işletme binaları olan bir alanı hayata geçirdik, fabrika burası artık. Açık arazide tarım yapmak her geçen gün riskli hale geldi. Tamamen laboratuvar gibi en lezzetli ve organik ürünleri burada yetiştirebiliyoruz. Bu modeli Hollanda'dan aldım. Uygulamalı tarım merkezimiz, meyve çiftliğimiz var. Yanına da tarım lisesi kurduk. Bu liseye kayıt olanlara burs vermeyi planlıyoruz. Şu anda kenevir yetiştirmek için bir hazırlığımız var. Ayrıca istiridye mantarı çiftliği kurduk. Damızlık manda çiftliğimizde 160 tane mandamız var. Mozzarella peyniri yapmak üzere çalışıyoruz. Safran üretim çiftliğimiz var. Salep üretimi gerçekleştiriyoruz. Bir dönümden 300-400 bin lira gelir elde ediyoruz. Bir projemiz de solucan gübresi ve bu alanda ihracatta yapıyoruz. Meraları ıslah ediyoruz ve yüzde 100 verimli hale getiriyoruz. Fidancılık projemizle 300 dönüm arazi üzerinde süs bitkisi yetiştiriyoruz."