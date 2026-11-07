Ürün doğrudan üreticiden alınacak

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Hal Yasası'nda yapılması planlanan değişikliklere büyük satış noktalarının belirli miktara kadar ürünleri doğrudan üreticiden alabilmesinin sağlanacağını belirtti. İstanbul'da gazetecilerle bir araya gelen Yumaklı, üretici birlikleri ve kooperatiflerin pazarlardaki yerinin artırılacağını, sözleşmeli üretimin teşvik edileceğini söyledi. Çalışmaların AK Parti grubu tarafından tamamlandığını belirten Yumaklı, düzenlemenin yakında komisyona gelmesinin beklendiğini ifade etti. Yeni düzenlemeyle üretici birlikleri ve kooperatiflerin hallerde ve pazarlarda daha fazla yer alması hedefleniyor. Üretici birliklerinin haller dışında da ürün satış noktaları oluşturabilmesi üzerinde çalışılıyor.

ARACI KALKACAK

Yumaklı, düzenlemenin aracı sayısını azaltmayı ve sözleşmeli üretimi teşvik etmeyi amaçladığını belirterek şu ifadeleri kullandı: "Büyük satış noktalarının belli bir miktara kadar direkt üreticiden alabilmesini sağlayan bir sistem. Aracıları kaldıracak, daha hızlı, sözleşmeli üretimi teşvik edecek uygulamalar onun içerisinde yer almış olacak." Düzenlemenin temel hedeflerinden birinin ürünün tarladan son tüketiciye daha hızlı ulaştırılması olduğunu vurgulayan Yumaklı, bu süreçte oluşan maliyetlerin azaltılmasının önemine dikkat çekti. Taşıma maliyetlerinin mevcut giderlerin önemli bir bölümünü oluşturduğunu belirten Bakan Yumaklı, petrol fiyatlarındaki artışın da bu maliyetleri etkilediğini söyledi.

GÜVENLİK KIRMIZI ÇİZGİMİZ

İbrahim Yumaklı, konuşmasında gıda güvenilirliğinin kırmızı çizgileri olduğunu belirterek, "Bu konuda asla taviz yok. Hiç kimsenin size sunmuş olduğu ürünü belirttiğinden farklı bir şekilde satması makul karşılanamaz" dedi. Yumaklı, şunları kaydetti: "Böyle bir şeye hiç kimsenin hakkı yok. Şu yanlış anlaşılıyor, 'Niye ifşa ediyorsunuz? Gereğini yapsanıza.' Biz gereğini yapıyoruz, sonra ifşa ediyoruz, cezasını kesiyoruz, ürününü çektiriyoruz. Suçu hangi cezaya denk gelirse. Ondan sonra da anlık bir şekilde bunları ifşa ediyoruz. En büyük ceza da o aslında. Başladığımız gündeki gibi kararlıyız. Kimin ne olduğu benim hiçbir şekilde umurumda bile değil. Bir marka oluşturmak, piyasada tutunmak kolay değildir. Emek, sermaye harcıyorsun ama bunun sonucunda yaptığın taklit, tağşiş tüketicinin problemi hiç değil. Herkes üretmiş olduğu ürünü, vadetmiş olduğu şekilde üretip insanlara sunmak zorunda. Bunun tartışılacak bir tarafı yok." Konuşmasında kamuoyunda gündemde olan hobi bahçeleri konusuna da değinen Bakan Yumaklı, şunları kaydetti: "Bu aslında bir imar problemi. Bu ülkede kural ne ise herkes ona uymak zorunda. Dolayısıyla uymayanlarla ilgili ne olacaksa o olacak."



YANGINDA İHA KULLANILACAK

ORMAN yangınlarıyla mücadelede teknolojinin tüm imkânlarını kullandıklarını belirten Yumaklı, yapay zeka temelli Karar Destek Sistemi'yle, yangının seyrini tahmin edip ona göre önlem aldıklarını söyledi. Bu sistemle riskli alanları 1 hafta önceden görüp, ekiplerin yönlendirilmesini, koordinasyonunu sağladıklarını ifade eden Yumaklı, insansız hava araçlarının (İHA) orman yangınlarında kullanılması konusunda ise "Savunma sanayimizle İHA'ların orman yangınlarında kullanılması konusunu çalışıyoruz. Halihazırda tespit için kullanıyoruz, ama bu kastettiğim direkt müdahale amaçlı" diye konuştu.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör