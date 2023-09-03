Ürün güvenliğinde denetim sıklaştırılıyor

Ticaret Bakanlığı, ithalatta ürün güvenliği denetimleri kapsamında olan bazı ürünlerin denetim oranını artırarak denetim kapsamında olmayan bazı ürün gruplarını da denetim kapsamına ekledi. Ticaret Bakanlığı, Ürün Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürlüğü tarafından Dış Ticarette Risk Esaslı Kontrol Sistemi (TAREKS) üzerinden koordine edilen ithalattaki ürün güvenliği denetimleri sayesinde, kurallara uyan firmaların haksız rekabete uğramalarının önlenmesi ve bu haksız rekabetten yerli sanayinin korunması amaçlanıyor. Kanserojen etkisi bulunan maddelere yönelik denetimleri sıklaştıracak olan Bakanlık açıklamasında söyle denildi: "Denetimlere konu tekstil ve konfeksiyon ürünleri ile kırtasiye malzemelerinde özellikle azo boyar maddeler ve ftalat yönünden denetimi sıklaştırılıp; kozmetik ürünleri ve iş makineleri gibi ürün gruplarında ise ithalatta ürün güvenliği denetimleri kapsamına alınarak denetimlerine başlanılacaktır."