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Giriş Tarihi: 30.7.2022 10:05

Ürünlerin lisanslı depolarda azami depolanabilme süresi 12 aya indirildi

AA
Ürünlerin lisanslı depolarda azami depolanabilme süresi 12 aya indirildi

Tarımsal ürünlerin hasat döneminden itibaren 24 ay olan lisanslı depolarda azami depolanabilme süresi, 12 aya çekildi.

Ticaret Bakanlığının, Hububat, Baklagiller ve Yağlı Tohumlar Lisanslı Depo Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliği, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, lisanslı depolarda, buğday, arpa, çavdar, yulaf ve tritikale ürünleri, aynı cins, grup, sınıf ve derecelerde olmaları şartıyla bir önceki yıl ürünleriyle karıştırılarak depolanabilecek.

Ayrıca, hasat döneminden itibaren ürünlerin lisanslı depolarda azami depolanabilme süresi 24 aydan 12 aya indirildi. Bu süre Toprak Mahsulleri Ofisine ait ürünler için 24 ay olarak uygulanmaya devam edecek.

Azami depolama süresi, depolama döneminin başlangıcı 1 Ağustos 2022 tarihi ve sonrasında olan ürünler hariç, hasat dönemi 2022 yılı ve öncesi olan ürünler için 24 ay olarak uygulanacak.

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Ürünlerin lisanslı depolarda azami depolanabilme süresi 12 aya indirildi
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