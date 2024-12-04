Üsküdar’da yapımı tamamlanan 781 bağımsız bölüm hak sahiplerine teslim ediliyor

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından Kirazlıtepe Mahallesi'nde üç etap halinde yürütülen kentsel dönüşüm kapsamında, ikinci etaptaki 781 bağımsız bölümün yapımı tamamlandı.

Hak sahiplerine anahtar teslimi yapılan konutların önünde basın mensuplarına bilgi veren Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Marmara Kentsel Dönüşüm Genel Müdürlüğünde görevli Zeynep Özderya, hak sahiplerinin tamamının uzlaşısıyla başlatılan kentsel dönüşüm projesinin 18 hektarlık alanda 2 bin bağımsız bölümden oluştuğunu söyledi.

"MAHALLE DOKUSU KORUNARAK KOMŞULUK İLİŞKİLERİNİN DEVAMLILIĞI SAĞLANDI"

Özderya, otoparkları, donatı alanları ve altyapı imalatlarıyla bütüncül bir uygulama yürütüldüğünü belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Zemin artı 3 katlı inşa edilen yapılarla mahalle dokusu korunarak komşuluk ilişkilerinin devamlılığı sağlanmıştır. Aynı zamanda yerinde dönüşüm ilkesiyle hak sahiplerinin mevcut kullanımları dikkate alınarak üretilen konut ve iş yerlerinin tamamı hak sahiplerine sunulmuştur. Bu kapsamda birinci etapta 551 adet bağımsız bölüm hak sahiplerine teslim edilmiş, yaşam başlamış durumda."

İkinci etapta 706 konut, 75 iş yerinin hak sahiplerine teslim sürecinin başladığını aktaran Özderya, üçüncü etaptaki konutların yapım sürecinin devam ettiğini, bunların da kısa sürede tamamlanarak hak sahiplerine tesliminin yapılacağını kaydetti.

Özderya, İstanbul'da depreme dayanıklı yapıların artırılması amacıyla Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum öncülüğünde Kentsel Dönüşüm Başkanlığınca İstanbul'un 39 ilçesinde belediye ve hak sahiplerinin işbirliğinde kentsel dönüşüm faaliyetlerinin yürütüldüğünü anlattı.

"DAİREYİ GEZDİM, GAYET DE GÜZEL İÇERİSİ"

Yapımı tamamlanan evinin anahtarını teslim alan Cemil Kandil, 2018'de başlayan sürecin bazı nedenlerle uzadığını belirterek, sağlıklı ve deprem korkusu yaşamadan dayanıklı bir evde yaşayacakları için mutlu olduğunu söyledi.

Hasan Çakır ise geçmişe göre sağlam binalar yapıldığını dile getirerek, "Huzur içerisinde, güven içerisinde yatıp oturabileceğimiz binalar yapıldı. Tabii ki ister istemez ufak tefek aksaklıklar da olabilir. Bunlar giderilecek şeylerdir. Bizim arsamız biraz büyük olduğu için, 6 kardeştik, hepimize birer daire olmak üzere toplam 6 daire aldık. Ben kendime düşen daireyi gezdim, gayet de güzel içerisi. 45 yıldır burada oturuyorum, artık huzurlu şekilde yaşamaya çalışacağım." diye konuştu.