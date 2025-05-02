UTTS’de başvuru süreleri uzatıldı

Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB), Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi (UTTS) uygulamasına ilişkin işlemlerin tamamlanması amacıyla süreçlerin akaryakıt istasyonları için 2 Haziran, taşıt sahipleri için 30 Haziran'a uzatıldığını bildirdi. Açıklamaya göre, UTTS uygulamasına ilişkin olarak gerek akaryakıt istasyonlarındaki TTO ve TİM'e yönelik olarak yapılan çalışmalarda gerekse taşıtlara TTB takılması konusunda önemli bir mesafe alındı ve yapılması gereken işlemlerin önemli bir kısmı tamamlandı. Ancak uygulamanın yeni olması ve az sayıda da olsa işlemini tamamlayamamış mükelleflerin bulunmasının dikkate alınmasıyla mükelleflere eksik işlemlerini tamamlamaları için ek süre verildi