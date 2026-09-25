Uyuşturucuya pembe kılıf! İstanbul Havalimanı’nda valizlerde 20 kilo metamfetamin çıktı

ŞÜPHELİ YOĞUNLUKLAR X-RAY TARAMASINDA TESPİT EDİLDİ

Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, İstanbul Havalimanı Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü'ne bağlı narko ekipleri, kaçakçılıkla mücadele faaliyetleri ve risk analizi çalışmaları kapsamında iki yolcuyu şüpheli olarak değerlendirdi.

Bangkok'tan İstanbul'a gelen yolculara ait kabin bagajları X-Ray cihazına sevk edildi. Taramada şüpheli yoğunlukların tespit edilmesinin ardından narkotik dedektör köpekleri "CSONTİ" ve "QUEEN" tarafından valizlere tepki verildi.

Bunun üzerine iki valiz detaylı şekilde arandı.