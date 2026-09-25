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Giriş Tarihi: 25.09.2026 14:53 Son Güncelleme: 25.09.2026 15:06

Uyuşturucuya pembe kılıf! İstanbul Havalimanı'nda valizlerde 20 kilo metamfetamin çıktı

Ticaret Bakanlığı, Bangkok'tan İstanbul'a gelen iki yolcunun valizlerinde yapılan aramada pembe renkte 20 kilo 260 gram metamfetamin ele geçirildiğini açıkladı. Operasyonda narkotik dedektör köpekleri CSONTİ ve QUEEN de kullanıldı.

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DHA Ekonomi
Uyuşturucuya pembe kılıf! İstanbul Havalimanı’nda valizlerde 20 kilo metamfetamin çıktı
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İstanbul Havalimanı'nda Gümrükler Muhafaza ekiplerince düzenlenen operasyonda, iki yolcunun valizlerinde toplam 20 kilo 260 gram metamfetamin ele geçirildi. Ticaret Bakanlığı, Bangkok'tan İstanbul'a gelen yolcuların kabin bagajlarının X-Ray taramasında şüpheli yoğunluk tespit edilmesi üzerine detaylı arama yapıldığını bildirdi.

ŞÜPHELİ YOĞUNLUKLAR X-RAY TARAMASINDA TESPİT EDİLDİ

Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, İstanbul Havalimanı Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü'ne bağlı narko ekipleri, kaçakçılıkla mücadele faaliyetleri ve risk analizi çalışmaları kapsamında iki yolcuyu şüpheli olarak değerlendirdi.

Bangkok'tan İstanbul'a gelen yolculara ait kabin bagajları X-Ray cihazına sevk edildi. Taramada şüpheli yoğunlukların tespit edilmesinin ardından narkotik dedektör köpekleri "CSONTİ" ve "QUEEN" tarafından valizlere tepki verildi.

Bunun üzerine iki valiz detaylı şekilde arandı.

PEMBE HAPLARIN METAMFETAMİN OLDUĞU BELİRLENDİ

Aramalarda valizlerde pembe renkli haplar bulundu. Haplardan alınan numunelerin analiz edilmesi sonucunda maddelerin metamfetamin cinsi uyuşturucu olduğu tespit edildi.

Operasyon sonucunda iki valizde toplam 20 kilo 260 gram metamfetamin ele geçirildi.

SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR

Bakanlık açıklamasında, Gümrükler Muhafaza ekiplerinin risk analizi ve istihbarat çalışmaları doğrultusunda uyuşturucu kaçakçılığına yönelik operasyonlarını sürdürdüğü belirtildi.

Açıklamada, "Gümrükler Muhafaza ekiplerimizce yürütülen risk analizi ve istihbarat çalışmaları neticesinde gerçekleştirilen operasyonlarla, toplum sağlığını tehdit eden ve özellikle gençlerimizi bağımlılık riskiyle karşı karşıya bırakan uyuşturucu maddelerin ülkemize sokulmasının ve yasa dışı ticaretinin önüne geçilmesi amacıyla yürütülen kararlı mücadele sürdürülmektedir." ifadelerine yer verildi.

Ticaret Bakanlığı, kaçakçılığın her türüyle mücadelenin Gümrükler Muhafaza ekiplerinin çalışmalarıyla devam ettiğini bildirdi.

Olayla ilgili soruşturmanın Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde sürdüğü belirtildi.

Haber Girişi Baki Sancak - Editör

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