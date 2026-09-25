Uyuşturucuya pembe kılıf! İstanbul Havalimanı’nda valizlerde 20 kilo metamfetamin çıktı

İstanbul Havalimanı'nda Gümrükler Muhafaza ekiplerince düzenlenen operasyonda, iki yolcunun valizlerinde toplam 20 kilo 260 gram metamfetamin ele geçirildi. Ticaret Bakanlığı, Bangkok'tan İstanbul'a gelen yolcuların kabin bagajlarının X-Ray taramasında şüpheli yoğunluk tespit edilmesi üzerine detaylı arama yapıldığını bildirdi.
ŞÜPHELİ YOĞUNLUKLAR X-RAY TARAMASINDA TESPİT EDİLDİ
Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, İstanbul Havalimanı Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü'ne bağlı narko ekipleri, kaçakçılıkla mücadele faaliyetleri ve risk analizi çalışmaları kapsamında iki yolcuyu şüpheli olarak değerlendirdi.
Bangkok'tan İstanbul'a gelen yolculara ait kabin bagajları X-Ray cihazına sevk edildi. Taramada şüpheli yoğunlukların tespit edilmesinin ardından narkotik dedektör köpekleri "CSONTİ" ve "QUEEN" tarafından valizlere tepki verildi.
Bunun üzerine iki valiz detaylı şekilde arandı.
SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR
Bakanlık açıklamasında, Gümrükler Muhafaza ekiplerinin risk analizi ve istihbarat çalışmaları doğrultusunda uyuşturucu kaçakçılığına yönelik operasyonlarını sürdürdüğü belirtildi.
Açıklamada, "Gümrükler Muhafaza ekiplerimizce yürütülen risk analizi ve istihbarat çalışmaları neticesinde gerçekleştirilen operasyonlarla, toplum sağlığını tehdit eden ve özellikle gençlerimizi bağımlılık riskiyle karşı karşıya bırakan uyuşturucu maddelerin ülkemize sokulmasının ve yasa dışı ticaretinin önüne geçilmesi amacıyla yürütülen kararlı mücadele sürdürülmektedir." ifadelerine yer verildi.
Ticaret Bakanlığı, kaçakçılığın her türüyle mücadelenin Gümrükler Muhafaza ekiplerinin çalışmalarıyla devam ettiğini bildirdi.
Olayla ilgili soruşturmanın Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde sürdüğü belirtildi.