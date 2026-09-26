Uzaktan çalışmada kritik değişiklik

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, çalışma hayatında uzaktan çalışmayı ilgilendiren kritik bir düzenlemeye imza attı. Bakanlıkça yapılan düzenlemeyle, işçinin iş yerinde ve uzaktan çalışacağı günler ile çalışma saatleri iş sözleşmesinde belirlenecek. Bakanlıkça hazırlanan "Uzaktan Çalışma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik" Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yönetmeliğin çalışma süresinin belirlenmesini düzenleyen maddesinde yapılan değişikliğe göre, iş görme ediminin bir kısmının iş yerinde, bir kısmının uzaktan çalışma usulüyle yerine getirilmesi kararlaştırılabilecek. Bu durumda, işçinin iş yerinde ve uzaktan çalışacağı günler ile çalışma saatleri iş sözleşmesinde belirlenecek. Yeni düzenleme, çalışanlara otomatik olarak belirli sayıda gün evden çalışma hakkı tanımıyor. Düzenlemenin getirdiği temel yenilik, işyerinde ve uzaktan çalışmanın birlikte yürütülebilmesinin mevzuatta açıkça düzenlenmesi ve uygulanacak günlerle çalışma saatlerinin iş sözleşmesinde belirlenmesi oldu.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör