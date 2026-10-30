Üzerinden 6 yıl geçti! İzmir’de deprem sonrası büyük dönüşüm: Bakan Kurum’dan Bayraklı paylaşımı

"DEPREM OLDUĞUNDA ARTIK ENDİŞEMİZ OLMUYOR"

Yeni konutların sağladığı güven hissine dikkat çeken Tuncay Yılmaz ise, "Depremi burada yaşadık, o korkuyu yaşadık. Ama bir yıl oldu taşınalı, elhamdülillah şu anda deprem olduğu zaman sadece evde sağlam bir yere geçiyoruz. Hiç dışarı çıkma gibi endişemiz olmuyor. O yönden devletimize şükranlarımızı iletiyoruz, sonsuz teşekkürlerimizi iletiyoruz. Rahat ve güvenli bir evde oturuyoruz şu anda" diye konuştu. Depremde zor zamanlar yaşadıklarını anlatan bölge sakinlerinden Havva Şahin, "O zaman ağlıyorduk. Ama şu an artık gülüyorum. Kötü günler atlattık, artık güzel günler olacağına umut ediyorum" dedi. Sermin Bağcı ise konutların inşa sürecini temelinden itibaren yakından takip ettiklerini belirterek, "Deprem açısından kafamız çok rahat. Çünkü temeller atıldığı zaman birebir yakın çevrede oturduğumuz için yapılanları görüyorduk. O açıdan çok güvenli bir ortamda yaşadığımıza eminiz. Mutfağımdan memnunum, banyolardan memnunum. En fazla da çamaşır odasının ayrı olması çok iyi olmuş. Yeni baştan ev sahibi olduk" diye konuştu.