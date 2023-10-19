Uzun vadeli kaynak girişi hızlanacak

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, elverişli bir yatırım ortamının, kapsayıcı ve sürdürülebilir bir büyümenin de omurgasını oluşturduğunu vurgulayarak, iyi bir yatırım ortamı sağlandığında iç yatırımların canlandığı gibi dışarıdan da birçok yatırımcının gelerek yatırım yaptığını aktardı. İstanbul Uluslararası Özel Sermaye Yatırım Konferansı'na katılan Yılmaz, konferansta 40'ın üzerinde üst düzey fon temsilcisinin temsil edileceğini belirterek, "Konuşmacıların temsil ettikleri fonların toplam tutarı 200 milyar doların üzerinde" dedi.Türkiye'nin üç kıtayı birleştiren stratejik konumuyla Asya merkezli üretim ağına alternatif arayışlarında giderek daha fazla ön plana çıktığını kaydeden Yılmaz, "Çok uluslu şirketlerin yakın bölgelerde konumlanma, bölgeselleşme ve ürün çeşitlendirme stratejileri doğrultusunda Türkiye'ye olan ilgilerinin artacağını rahatlıkla ifade edebilirim" diye konuştu.Yılmaz, şöyle devam etti: "Siyasi belirsizliklerin azaldığı, güven ve istikrarın pekiştiği, politika belirsizliklerinin de çeşitli dokümanlarla ve yenilenen, güncellenen politikalarla ortadan kaldırıldığı bir ortamda önümüzdeki dönemde çok daha fazla uzun vadeli kaynağın Türkiye'mize geleceğini ve yatırım yapacağını düşünüyoruz. Bunun işaretlerini şimdiden görüyoruz. Bu, hızlanarak devam edecektir."Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı Burak Dağlıoğlu, Türkiye'nin son 20 yılda önemli başarılar elde ettiğini, bu dönemde 250 milyar dolardan fazla doğrudan yatırım çekmeyi başardığını belirtti. Özellikle son 4 yılda girişim sermayesi ve teknoloji yatırımlarının ciddi ölçüde yükselişte olduğunu gördüklerini ifade eden Dağlıoğlu, "Türkiye'nin, küresel doğrudan yatırımlardan aldığı pay yüzde 1 seviyesinde. Orta vadede bu oranı yüzde 1.5 seviyesine çıkarmayı hedefliyoruz" diye konuştu.HAZİNE ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, yabancı yatırımcılara Türkiye'nin ekonomi politikalarını anlattığı yatırım turları kapsamında Körfez ülkeleri, ABD ve İngiltere'deki temaslarının ardından, dün de Fransa'da yatırımcılarla buluştu. Şimşek, Paris'te, Fransız İş Adamı ve Sanayiciler Derneği'nin (MEDEF) üyeleriyle buluştu. Şimşek, yatırımcılarla yuvarlak masa toplantıları gerçekleştirdi. Bu kapsamda, ülkenin en büyük iş insanlarının üyesi olduğu MEDEF ile toplantı yapan Şimşek, iş insanları ve yatırımcılara Türkiye'nin ekonomi politikalarına ilişkin sunum yaptı. Şimşek, fon tutarı 4 trilyon doları bulan Avrupa'nın önde gelen 7 fon yöneticisiyle de bir araya geldi. Şimşek, Fransa Maliye Bakanı Bruno Le Maire'yle de görüştü.BNP Paribas, Türkiye için yayınladığı strateji raporunda ekonomi politikasının normalleşmesinin, yatırımcılar ve derecelendirme kuruluşları arasındaki güveni yeniden sağladığını bildirdi. BNP Paribas raporunda, "Resmi döviz rezervleri yaz boyunca konsolide oldu, lira çok daha istikrarlı ve risk primi azaldı. Büyüme yavaşlamaya rağmen dirençli ve bütçe açığı, seçim öncesi vaatler göz önüne alındığında beklenenden çok daha düşük. Cari işlemler açığı hemen hemen istikrara kavuştu. Büyümenin yeniden dengelenmesi ve dolarsızlaşma henüz gerçekleşmedi, ancak bunların görülmesi artık daha olası" değerlendirmesini yaptı.