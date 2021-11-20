Vadeli mal alım-satımına kolaylık

VAKIF Katılım Türkiye
'de bir ilke imza atarak, vadeli mal alım-satımı yapan ticari işletmelerin nakit döngüsünü, bölünebilir ve devredilebilir dijital ödeme sistemiyle güvence altına aldı. Dijital ödeme yöntemi Garantili Fon Transferi'yle (GFT), işletmelere ticari mal ve hizmet alımlarından kaynaklı vadeli ödemelerini Vakıf Katılım garantörlüğünde yapabilme imkânı sunuluyor. GFT'yle, vadeli ödemeler, dijital olarak, mal veya hizmet satımı yapan firmaların hesabına aktarılıyor. Hesabına GFT bakiyesi intikal eden firma dilerse, kendisine ulaşan GFT'yi, borçlusu olduğu başka ticari işlemlerin ödemesi için, ihtiyaç duyulan miktarlarda bölerek vade gününe kadar kullanabiliyor. Böylece başlangıçta bir müşterinin tek bir ticari işlemi için başlatılan gayri nakdi finansman süreci, daha fazla firmanın çok sayıda ticari işlem hareketliliğine fırsat vermiş oluyor. İnternet ve mobil şube ya da en yakın Vakıf Katılım şubesi üzerinden transferin gerçekleşebildiği GFT'nin devir ve dolaşımı, havale ve EFT
kadar hızlı, kolay ve eş zamanlı olarak gerçekleşiyor. Vakıf Katılım müşterisi olan tüm ticari işletmeler şubeler, internet ve mobil üzerinden, Vakıf Katılım müşterisi olmayanlar ise en yakın Vakıf Katılım şubesine giderek GFT hesabı açtırabiliyor.
HİÇBİR ZARARA UĞRAMAYACAKLAR
Vakıf Katılım Genel Müdürü İkram Göktaş
, GFT'yle firmaların nakit yönetiminin kuvvetleneceğini, vadeli alacaklara satın alma gücü kazandırılacağını belirterek, "GFT uygulamamızla ticari işletmelerimize, tahsilat ve ödemelerini yaparken hiçbir zarara uğramamalarını teminen kurumumuzun garantörlüğünü sunuyoruz. Ticari işlemlerini çok daha hızlı ve efektif şekilde yapacaklar" dedi.
6 AY PİLOT ÇALIŞMA YAPILDI
VAKIF Katılım müşterilerinin artık, hesaplarında bulunan ve henüz vadesi gelmemiş olan GFT'leriyle vade tarihini beklemeden diğer ticari ödemelerini gerçekleştirebileceklerine dikkat çeken Göktaş, şöyle konuştu: "GFT'yle mal ya da hizmet alım-satımında ticari işletmelerin birbirleriyle güven ilişkisi içerisinde faaliyetlerini yürütmelerine ve böylelikle üretimlerine daha fazla odaklanmalarına katkı sunuyoruz. Ürünümüz, ödemelerde kullanılmak üzere, hesabında GFT bulunan işletmenin inisiyatifiyle bölünerek devredilme ve vade gününe kadar dolaşımda kalma imkânıyla da önem taşıyor. Vade ve ödeme taahhüdü içeren çek, senet ve DBS
gibi birçok bankacılık ürününden çok daha fazla fonksiyon icra edecek olan böylesine önemli bir ürünün, 6 aylık pilot çalışma sonrasında bütün müşterilerimiz için hayata geçmesinde emek gösteren tüm çalışma arkadaşlarımı gönülden kutluyorum."