Vakıf Faktoring’in istikrarlı büyümesi sürüyor

REEL Sektörün finansmana erişiminde kritik bir rol üstlenen Vakıf Faktoring, 2026 yılının üçüncü çeyreğine ilişkin finansal sonuçlarını kamuoyuyla paylaştı. Eylül sonu itibarıyla aktif büyüklüğünü geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 78 oranında artıran Vakıf Faktoring, toplam aktiflerini 53.6 milyar TL seviyesine taşıdı. Operasyonel performansını finansal göstergelerine de yansıtan şirket, net dönem kârını ise yıllık bazda yüzde 25 artışla 1.76 milyar TL'ye ulaştırdı. Vakıf Faktoring Genel Müdürü Akgün Koç, piyasa dinamiklerine doğru zamanda, doğru çözümlerle yanıt verdiklerini belirterek, "Özellikle bankacılık sektöründe kredi koşullarının sıkılaşması ve ticari kredi büyümesine yönelik sınırlamaların öne çıktığı dönemlerde, işletmelerimiz için finansmana hızlı ve güvenli erişim hayati bir önem taşıyor. Biz de Vakıf Faktoring olarak, tüm ticari paydaşlarımızın yanında yer alıyor; sağladığımız likiditeyle üretimin, ihracatın ve istihdam zincirinin aksamadan devam etmesine katkı sunuyoruz" dedi.

HACİM 142 MİLYAR TL

Gelecek dönemde de sağlıklı bilanço yapısını koruyarak büyümeye odaklanacaklarını ifade eden Koç, operasyonel büyüklüklere de dikkat çekerek sözlerine şöyle devam etti: "2026'nın ilk 9 ayında toplam işlem hacmimizi 142 milyar TL'ye, faktoring alacaklarımızı 52.8 milyar TL'ye ve özkaynak büyüklüğümüzü 8.7 milyar TL seviyesine ulaştırdık. Net dönem kârımızın 1,76 milyar TL olarak kayıtlara geçtiği bu başarılı sürecin ardından, yılın son çeyreğinde de disiplinli yönetim stratejimiz ve müşteri odaklı vizyonumuzla Türkiye ekonomisine değer katmaya kararlılıkla devam edeceğiz."

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör