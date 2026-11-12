Vakıf Katılım ve 42 Türkiye’den vakıf mirasına dijital dokunuş

Vakıf Katılım'ın vakıf eserlerini kayıt altına alarak bu alandaki kültürel birikimi gelecek nesillere aktarmak amacıyla hayata geçirdiği Vakıf Eserleri Envanter Projesi için düzenlenen KÖK&KOD Hackathonu tamamlandı.

Çalışma kapsamında, 42 Türkiye öğrencileri arasında bulunan 74 finalistten oluşan 23 takım 7- 8 Kasım tarihlerinde gerçekleştirilen final etabında vakıf eserlerini farklı deneyimler üzerinden zenginleştiren dijital çözümler geliştirdiler. Uluslararası 42 kampüslerinden de katılımın olduğu hackathon, vakıf mirasının farklı coğrafyalardan gençlerin bakış açılarıyla ele alınmasına olanak sağladı. 42 İstanbul'un yeni kampüsü Şeker Han'da gerçekleştirilen final etabıyla, kültürel miras ve teknoloji tarihi bir mekânda bir araya getirilmiş oldu.

VAGABONDS TAKIMI VAKIFNAME PROJESİYLE BİRİNCİ OLDU

Vakıf Katılım ve 42 Türkiye'den temsilciler ile akademisyenlerden oluşan jüriye yapılan sunumların ardından gerçekleştirilen değerlendirmelerin sonucunda Vagabonds takımı "Vakıfname" projesiyle birinci; Vektör takımı "Vakıf İzi" projesiyle ikinci; Root takımı ise "Zaman Aynası" projesiyle üçüncü oldu. Dereceye giren takımlara başarıları dolayısıyla çeşitli ödüller verildi.

MEHMET SAİD GÜL "VAKIF ESERLERİ DİJİTAL DÜNYADA DAHA GÖRÜNÜR OLACAK."

Vakıf Katılım iştiraki KFT Bilişim'in Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Said Gül, hackathona ilişkin değerlendirmesinde şunları söyledi: "Vakıf eserleri, geçmişten bugüne uzanan vakıf kültürümüzün somut izlerini taşıyor. Bu eserlerin belgelenmesi, tanıtılması ve gelecek nesiller tarafından da tanınması, kültürel birikimimizin yaşatılması açısından büyük önem taşıyor. Vakıf Eserleri Envanter Projesi'yle vakıf mirasına ilişkin kapsamlı bir bilgi kaynağı oluştururken KÖK&KOD Hackathonu aracılığıyla da bu birikimin dijital dünyada daha görünür ve erişilebilir hâle gelmesine katkı sunmayı amaçladık. Genç yazılımcıların ortaya koyduğu yaratıcı fikirlerin, vakıf eserleriyle yeni bağlar kurulmasına ve bu değerlerin farklı deneyimlerle daha geniş kitlelere ulaşmasına imkân sağlayacağına inanıyorum. Projeye emek veren tüm öğrencilere, akademisyenlere ve iş ortaklarımıza teşekkür ediyorum."

ERKAM TÜZGEN: "KÖKLERİNDEN GÜÇ ALAN, TEKNOLOJİYLE DEĞER ÜRETEN BİR GENÇLİK YETİŞTİRİYORUZ."

Bilişim Vadisi Genel Müdürü Erkam Tüzgen ise teknolojiyle kültürel miras arasında kurulan bağa dikkat çekerek şunları kaydetti: "Bilişim Vadisi, Vakıf Katılım ve yazılım okullarımız 42 Türkiye iş birliğiyle hayata geçirdiğimiz KÖK&KOD Hackathonu, gençlerimizin teknoloji alanındaki yetkinliklerini kültürel mirasımızla buluşturdu. Bu iş birliğinin, ülkemizdeki vakıf eserlerinin daha yakından tanınmasına ve bu mirasa yönelik farkındalığın artmasına katkı sağlayacağına inanıyoruz. 42 Türkiye öğrencilerimiz, Vakıf Katılım'ın Vakıf Eserleri Envanter Projesi'nden hareketle oyunlar, etkileşimli web siteleri ve yapay zekâ çözümleri geliştirdi. Bu projeler, insanların vakıf eserlerini daha yakından tanımasına, her gün önünden geçtiği bir yapının hikâyesini öğrenmesine ve kültürel mirasımızın farklı coğrafyalardan erişilebilir hâle gelmesine imkân sunuyor. Bu hackathonla, vakıf eserlerinin dijitalleşmesi için önemli bir adım attığımıza inanıyorum. Geliştirilen projelerin yarışma sonrasında da ilerleyerek gerçek kullanıcılarla buluşmasını ve yeni girişimlere dönüşmesini temenni ediyorum. Bu iş birliğini birlikte hayata geçirdiğimiz paydaşlarımıza, emek veren tüm öğrencilerimize ve değerlendirmeleriyle sürece katkı sunan jüri üyelerimize teşekkür ediyorum."

Haber Girişi Deniz Dalgıç - Editör