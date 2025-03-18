Vakıf Katılım’dan sürdürülebilir finansman ve yeşil yatırım çalışmaları

Vakıf Katılım, sürdürülebilir kalkınma anlayışı vizyonu doğrultusunda bir yandan ekonomik büyümeyi desteklerken diğer yandan toplumsal ve çevresel alanlarda önemli çalışmalar yürütüyor.

Sürdürülebilirlik kapsamında politikaların oluşturulması, iş ve yönetim stratejisi geliştirilmesi, hedeflerin belirlenmesi ve operasyonların belirlenen sürdürülebilirlik hedeflerine uyumunu sağlamak amacıyla Sürdürülebilirlik Komitesi'ni oluşturan Vakıf Katılım, 2024 yılında kurumun çevresel, sosyal ve yönetişimsel alandaki sürdürülebilirlik performansını şeffaf bir şekilde ortaya koyan ilk sürdürülebilirlik raporunu yayınlandı.

"KATILIM BANKALARI SÜRDÜRÜLEBİLİR FİNANS VE YEŞİL YATIRIMLAR ALANINDA ÖNEMLİ ADIMLAR ATIYOR"

Kurumun sorumlu bankacılık temelinde belirlediği önceliklerini paydaş ve çalışan iş birliğinde sürekli geliştirmeyi hedeflediğini belirten Vakıf Katılım Genel Müdürü Mehmet Ali Akben yürütülen sürdürülebilirlik çalışmaları hakkında şu bilgileri verdi: "Türkiye'deki katılım bankaları özellikle son yıllarda sürdürülebilir finans ve yeşil yatırımlar alanında önemli adımlar atarak, çevresel ve ekonomik kalkınmayı desteklemeye devam ediyor. Biz de Vakıf Katılım olarak sürdürülebilir bir gelecek inşa etme yolunda çalışmalarımızı büyük bir sorumlulukla sürdürüyoruz. Bunlardan en önemlisi iklim değişikliği ile mücadele kapsamında yürüttüğümüz çalışmalar diyebilirim. Başta yenilenebilir enerji yatırımları olmak üzere sürdürülebilirlik temalı projelerin finansmanını oldukça önemsiyoruz."

"'KÂR PAYI DESTEKLİ FAİZSİZ FİNANSMAN MODELİ'" İLE YERLİ ÜRETİCİLERİMİZİ DESTEKLİYORUZ"

KOBİ'leri desteklemek amacıyla, KOSGEB programları aracılığıyla önemli adımlar attıklarını da ifade eden Akben şöyle devam etti: KOSGEB ve Kalkınma Ajansları özelinde "Kâr Payı Destekli Faizsiz Finansman Modeli" ile yerli üreticilerimizi desteklemeye devam ediyoruz. Kadın Girişimci Destek Paketi ile de kadın girişimcilerin iş dünyasına katılımını teşvik etmek amacıyla finansmana erişimlerini kolaylaştırıyoruz. Tüm bunların yanında kültürel mirasımızı yaşatmak amacıyla hayata geçirdiğimiz Vakıf Eserleri Envanter Projesi'yle Selçuklu ve Osmanlı dönemlerinden günümüze kadar gelmiş Vakıf eserlerinin envanterini oluşturarak bu eserlerin geleceğe aktarılması için çalışmalarımızı sürdürüyoruz.

Bütün bu çalışma ve projeler ışığında önümüzdeki dönemde de yeşil finansman projelerine, enerji verimliliği yatırımlarına ve sosyal sorumluluk projelerine olan desteğimizi artırarak, uzun vadede daha sürdürülebilir bir geleceğin inşasına katkı sağlamaya devam edeceğiz."