Vakıf Katılım’ın KOBİ’lerin üretimine katkısı sürecek

KATMA değerli ve istikrarlı ekonomik büyümenin temelini oluşturan imalat, istihdam, ihracat ve inovasyon alanlarında itici güç olan KOBİ'leri desteklemeye devam eden Vakıf Katılım, 2024'te KOBİ'lere nakdi ve gayri nakdi yaklaşık 153 milyar lira destek sunduğunu bildirdi. Vakıf Katılım Genel Müdürü Mehmet Ali Akben, KOBİ'lerin, ekonominin belkemiğini oluşturduğunu ve yerel kalkınma ile istihdam yaratma noktasında hayati bir role sahip olduklarını belirtti. Vakıf Katılım'ın, KOBİ'lerin güçlenmesine katkı sağlamak adına yenilikçi finansal çözümler ve destek paketleri sunduğunu vurgulayan Akben, "2025 de KOBİ'lerimizi destekleyeceğimiz, üretimlerine katkı sunacağımız bir yıl olacak" dedi. Dijitalleşme, finansal sürdürülebilirlik ve alternatif finansman yöntemleri konularındaki hizmetleriyle KOBİ'lerin yalnızca yerel pazarlarda değil, aynı zamanda küresel arenada da rekabetçi bir konuma gelmelerini amaçladıklarını ifade eden Akben, "Bu doğrultuda, KOBİ'lerimizin ihtiyaçlarını dinliyor, onlara özel çözümler geliştiriyor ve sürdürülebilir büyüme yolunda yanlarında durmaya devam ediyoruz" değerlendirmesinde bulundu. Akben, "Bu yıl dijitalleşmeyi odağımıza alarak birçok yenilikçi uygulamaya da imza atacak, ürün ve hizmet yelpazemizi genişletmeye devam edeceğiz" diye konuştu.