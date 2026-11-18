Vakıfbank, Asya Kalkınma Bankası (ADB) ile toplam 500 milyon dolar tutarında finansman anlaşması gerçekleştirdi. Anlaşma, Türkiye'nin ev sahipliğinde Antalya'da düzenlenen Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı (COP31) kapsamında imzalandı.

ADB'nin kamu garantili ve doğrudan özel sektör finansman imkânlarını aynı pakette buluşturan anlaşma kapsamında, Hazine ve Maliye Bakanlığı garantisiyle sağlanan 20 yıl vadeli 400 milyon dolarlık finansman, deprem bölgesinin yeniden imarı, kadınların ekonomik katılımının artırılması ve KOBİ'lerin yeşil dönüşüm yatırımlarının desteklenmesi amacıyla kullanılacak. ADB'nin özel sektör operasyonları kapsamında doğrudan sağlayacağı 100 milyon dolarlık finansman ise özellikle mikro ve küçük ölçekli işletmelerin finansmana erişimini güçlendirmeye odaklanacak.

KALKINMAYA KATKI

Vakıfbank Genel Müdürü Osman Arslan, 20 yıla ulaşan vadesiyle işlemi, bankanın uluslararası kalkınma finansmanı alanındaki güçlü konumunu pekiştiren önemli bir adım olarak değerlendirdiklerini belirtti. Arslan, uluslararası piyasalardan sağladıkları kaynakları yalnızca bankanın fonlama yapısını güçlendiren bir araç olarak değil, aynı zamanda ülkenin öncelikli kalkınma alanlarına katkı sunan stratejik bir imkân olarak gördüklerini vurgulayarak, "Bu anlaşmanın bizim açımızdan en dikkat çekici yönlerinden biri, ADB'nin ilk kez hem kamu garantili hem de doğrudan özel sektör finansman mekanizmalarını aynı iş birliği çerçevesinde harekete geçirmesidir" dedi.

YATIRIMLAR HIZLANACAK

Sağlanan finansmanın Türkiye ekonomisine sunacağı katkılara dikkati çeken Arslan, ülkemizin ekonomik ve sosyal kalkınmasında önemli sorumluluklar üstlenen bir banka olarak kaynaklarını üretimin, yatırımın ve istihdamın en fazla ihtiyaç duyulduğu alanlara yönlendirmeye öncelik verdiklerini ifade etti. Arslan, anlaşma kapsamında bir taraftan depremden etkilenen bölgelere güvenli, dayanıklı ve enerji verimli konutların inşasına destek olurken, diğer taraftan kadın girişimcilerin finansmana erişimini artırmayı ve KOBİ'lerin yeşil dönüşüm yatırımlarını hızlandırmayı hedeflediklerini vurguladı.

ADB Orta ve Batı Asya Genel Direktörü Leah Gutierrez de sağlanan finansmanın, ADB'nin Türkiye'nin afetleri ve dışsal şokların etkilerini aşarak yeniden yapılanma sürecine destek verme konusundaki kararlılığını gösterdiğini belirtti. ADB Özel Sektör Operasyonları Genel Direktörü Isabel Chatterton da işbirliğiyle ekonomik fırsatların artırılmasına, deprem sonrası toparlanma sürecinin desteklenmesine katkı sağlamayı hedeflediklerini aktardı.