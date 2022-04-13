VakıfBank 68 yıllık yolculuğunu anlatıyor

Bankanın, kurulduğu yıl olan 1954'ten itibaren dönem dönem insanların hayatlarına nasıl dokunduğunun anlatıldığı film İstanbul'un 10 farklı noktasında, dört gün süren yoğun bir tempoda çekildi.

VakıfBank'ın marka yüzü Tolga Sarıtaş'ın yer aldığı filmde 50'li yıllardan başlayarak günümüze kadar her 10 yılın önemli olaylarına değinilirken, sahneler dönemlerin ruhuna uygun olacak şekilde tasarlandı. VakıfBank'ın Ankara'daki ilk binasının etrafı matte paint yöntemiyle 1950'li yıllardaki haline dönüştürüldü. Bankanın ilk tabelası ve bina cephesinin 8 metrelik bölümü yeniden yapılarak, iki plan birleştirildi. Filmde kullanılan poster, gazete, takvim gibi materyaller, orijinallerine uygun şekilde yeniden tasarlandı.

Melih Kibar'ın "Çoban Yıldızı" isimli eseriyle birlikte bizleri zamanda yolculuğa çıkaran nostaljik reklam filminde 17 ana oyuncu ve 400 figüran yer alıyor.

Filmin finalinde ise bankanın sloganına atıfta bulunarak VakıfBank'ın bundan sonra da daima insanıyla ve ülkesiyle olacağı mesajı veriliyor.