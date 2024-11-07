Vakıfbank’ın aktif büyüklüğü 100 milyar dolar seviyesini aştı

VAKIFBANK, 2023'ün 9 aylık döneminde 2 trilyon 449 milyar TL olan aktif büyüklüğünü, bu yılın aynı döneminde yüzde 45.73 artırarak 3 trilyon 569 milyar liraya taşırken, dolar bazında ilk 100 milyar dolar seviyesini aştı. Bankanın toplam nakdi ve gayri nakdi kredileri 2 trilyon 456 milyar lira, nakdi kredileri 1 trilyon 855 milyar lira, gayri nakdi kredileri 600.7 milyar lira olarak gerçekleşti. Vakıfbank Genel Müdürü Abdi Serdar Üstünsalih, Türkiye'nin aktif büyüklük açısından ikinci büyük bankası olduklarını belirterek, "2024 yılı üçüncü çeyreğinde nakdi ve gayri nakdi krediler yoluyla sağladığımız finansman desteği, yıllık yüzde 38 artışla 2.5 trilyon liraya ulaştı. Aktif toplamımız dolar bazında yıllık yüzde 17 büyüme göstererek ilk kez 100 milyar dolar sınırını aştı" açıklamasında bulundu. Vakıfbank'ın ana fonlama kalemi olan toplam mevduatların yıllık yüzde 36 artışla 2.3 trilyon lirayı aştığını vurgulayan Üstünsalih, "TL varlıklara olan güveni yansıtan TL mevduatlarımız yıllık yüzde 49 artışla 1.6 trilyon lira seviyesine ulaştı. Tabana yaygın mevduat politikamız sayesinde, bir önceki yıla göre yüzde 63 oranında artışla 1 milyar TL'yi aşan tasarruf mevduatlarının toplam mevduatlar içindeki payı ise yüzde 39'dan 47 seviyesine ulaştı" ifadelerini kullandı. Üstünsalih, yılbaşından bu yana yurt dışından sağlanan kaynak tutarının 8.6 milyar dolara ulaştığına dikkat çekti.