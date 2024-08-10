Vakıfbank’ın ekonomiye katkısı 2.3 trilyon TL

Vakıfbank, 2024 yılının ilk yarısına ait finansal sonuçlarını kamuoyu ile paylaştı. Banka, ilk yarıda ulaştığı 23 milyar 250 milyon TL brüt kârından 4 milyar 59 milyon TL vergi karşılığı ayırarak, 19 milyar 192 milyon TL net kâr elde etti. Vakıfbank Genel Müdürü Abdi Serdar Üstünsalih, "Türkiye'nin en köklü, birçok alanda yenilikçi ve öncü bankalarından biri olarak bir yandan reel sektörün ve müşterilerimizin ihtiyaçlarına yönelik ürün ve hizmetler sunarken, diğer yandan da ekonomi yönetimimizin politikalarına uyumlu olacak şekilde stratejilerimizi belirlemeye devam ediyoruz. Yılın ilk yarısında bankamızın nakdi ve gayri nakdi krediler yoluyla Türkiye ekonomisine sağladığı finansman desteği yıllık bazda yüzde 38 artarak 2.3 trilyon TL'ye ulaştı. Aynı dönemde nakdi kredilerimiz yıllık yüzde 34 artışla 1.7 trilyon TL seviyesini, aktif toplamımız ise yıllık yüzde 48 artışla 3.2 trilyon seviyesini aşmış bulunmaktadır. Bankamız Türkiye'nin en büyük ikinci bankası olmaya devam etmiştir" dedi.Bankanın ana fonlama kalemi olan mevduatlar tarafındaki performansına da değinen Üstünsalih, "Vakıfbank'ın toplam mevduatları yıllık bazda yüzde 54 artış ile 2.1 trilyon TL seviyesini aştı. TL mevduatlarımız ise yıllık bazda yüzde 75 oranında artarak 1.5 trilyon TL seviyesine yükseldi. Sektör genelinde olduğu gibi YP mevduatlar çeyreklik ve yıllık bazda sırasıyla yüzde 11 ve yüzde 3 daralırken KKM ürün grubunun bakiyesi de kademeli olarak azalmaya devam etti" dedi.En çok sermaye hükümlerine haiz eurobond ihracı gerçekleştiren banka Türkiye'nin en büyük 2. bankası olarak etkin sermaye yönetimi anlayışı doğrultusunda, sermaye yapısını çeşitlendirmek ve kuvvetlendirmek için attıkları adımlara da vurgu yapan Üstünsalih, "Bu yıl Türkiye'ye toplam 7 milyar dolar eş değerinde yurtdışı kaynak sağlayarak bu alandaki öncü konumumuzu pekiştirdik" dedi.