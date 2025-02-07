Vakıfbank’tan ekonomiye 2.6 trilyonluk kaynak

Türkiye'nin en büyük ikinci bankası Vakıfbank, 2024 bilançosunu açıkladı. 2024 yıl sonunda aktif büyüklüğünü yüzde 44 artırarak 4 trilyon TL seviyesinin üzerine çıkaran bankanın, nakdi ve gayri nakdi krediler aracılığıyla milli ekonomiye sağladığı finansman desteği ise yüzde 35 artışla 2 trilyon 687 milyar TL'ye ulaştı. Bankanın 2024 net kârı da 40 milyar 375 milyon TL oldu.

MEVDUAT 2.5 TRİLYON TL'Yİ AŞTI

Vakıfbank Genel Müdürü Abdi Serdar Üstünsalih, ekonomi yönetimiyle uyumlu olarak bilançolarını güçlü ve verimli bir şekilde yönettiklerini belirtirken, "Vakıfbank olarak seçici kredi politikamız çerçevesinde özellikle ihracat ve yatırım odaklı, ülkemiz istihdamına katkı sağlayan firmalarımızı desteklemeye devam ettik. Bankamızın toplam kredi portföyü yıllık bazda yüzde 34 artarak ilk defa 2 trilyon TL seviyesini aştı. Aynı dönemde aktif toplamımız yıllık yüzde 44 artış ile 4 trilyon TL seviyesini geçti. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonraki süreçte de Türkiye'nin en büyük ikinci bankası olarak reel ekonomiye ve firmalarımıza ihtiyaç duydukları finansal desteği sağlamaya devam edeceğiz" diye konuştu. Toplam mevduatın yıllık yüzde 29 artış ile 2.5 trilyon TL seviyesini aştığını vurgulayan Üstünsalih, "Tabana yaygın mevduat yapısı ve müşteri portföyü stratejimiz doğrultusunda, bir önceki yıla göre yüzde 57 oranında artışla 1.2 trilyon TL'yi aşan tasarruf mevduatımızın toplam mevduatlar içindeki payı, yüzde 39'dan yüzde 48 seviyesine ulaştı. 2024 yıl sonunda 875 milyar TL'yi aşan Türk Lirası tasarruf mevduat portföyümüz ile halka açık bankalar arasında lider konumuna yükseldik" dedi.