VakıfBank’tan ekonomiye 4.7 trilyon liralık katkı

VAKIFBANK, 2026'nın üçüncü çeyreğinde aktif büyüklüğünü yıllık bazda yüzde 24.8 artırarak 6.2 trilyon TL'nin üzerine taşıdı. Özkaynakları yıllık bazda yüzde 35.4 artışla 357 milyar TL'yi aşan VakıfBank, yılın ilk dokuz ayında 61.3 milyar TL vergi öncesi kâr ve 45.5 milyar TL net dönem kârı elde etti. Bankanın dokuz aylık net kârı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 8.5 arttı. VakıfBank'ın toplam mevduatı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 28.5 artarak 4 trilyon TL'nin üzerine çıktı. TL mevduat hacmi de yıllık bazda yüzde 31.1 artışla 2.9 trilyon TL'ye ulaştı. VakıfBank'ın nakdi kredileri 3.6 trilyon TL'ye yaklaşırken, gayrinakdi kredileri 1.1 trilyon TL'yi aştı. Böylece bankanın ekonomiye sağladığı toplam nakdi ve gayrinakdi kredi desteği yıllık bazda yüzde 34 artarak 4.7 trilyon TL'ye ulaştı. VakıfBank Genel Müdürü Osman Arslan, "Güçlü bilançomuz, çeşitlendirilmiş kaynak yapımız ve Kalkınma Odaklı Değer Bankacılığı anlayışımızla üretimi, yatırımı, ihracatı ve istihdamı desteklemeyi sürdürüyoruz" dedi.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör