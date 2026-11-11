Vakıfbank’tan sürdürülebilir kalkınmaya 7 milyar $ kaynak

COP31 kapsamında VakıfBank tarafından düzenlenen "Türkiye'ye Değer Katan Markalar" panelinde, Tosyalı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Tosyalı ve VakıfBank Genel Müdürü Osman Arslan konuşmacı olarak yer aldı. PwC Türkiye Ülke Kıdemli Şirket Ortağı Cenk Ulu moderatörlüğünde gerçekleşen panelde konuşan Osman Arslan, COP31'in Türkiye'nin kalkınma yolculuğunda kalıcı bir dönüm noktası olması için iklim ve kalkınma hedeflerinin birlikte ele alınması gerektiğini söyledi.

BÜYÜME VE DÖNÜŞÜM

Türkiye'nin hem büyümeyi hem de dönüşümü aynı anda gerçekleştirebileceğini göstermesi gerektiğini belirten Arslan, "İklim ve kalkınma iki ayrı gündem değil, tek gündem. Gelişmekte olan bir ülkeye 'Önce büyü, sonra dönüş' diyemezsiniz; o büyüme yarın pazar kaybı olarak geri dönebilir. 'Büyümeyi durdur, önce dönüş' de diyemezsiniz. Türkiye'nin dünyaya göstereceği şey, bu ikisinin birlikte yapılabildiği. Türkiye'nin 2053 net sıfır hedefinin kalkınma öncelikleriyle birlikte ele almasını da bu açıdan değerli buluyorum. Bu hedef, nasıl üretim yaptığımızdan enerjiyi nasıl kullandığımıza ve yatırımlarımızı nereye yönlendirdiğimize kadar pek çok karara yön veriyor. Türkiye'nin elinde de güçlü kartlar var. Üretmeyi bilen bir sanayimiz, genç bir nüfusumuz ve Avrupa'nın yanı başında bir coğrafyamız var. Dünyada tedarik zincirleri yeniden kuruluyor, üretim yakına çekiliyor. Bu dönüşümü doğru yönetirsek Türkiye yeni dönemin üretim merkezlerinden biri olur. Yönetemezsek başkalarının ürettiğini alan ülke oluruz. Bu iki yol arasındaki fark, bugün vereceğimiz yatırım kararlarında saklı" dedi.

İRADE VE FİNANSMAN

Sanayide dönüşümün uzun vadeli yatırım iradesi ve finansman gerektirdiğini belirten Arslan, "Sanayicinin dönüşüm yatırımı da uzun vadeli. Bir üretim hattını yenilemek, bir tesisi dönüştürmek on yıllık bir karar. Bizim işimiz bu iki ucu buluşturmak. Kalkınma kuruluşu vadeyi getiriyor, kamu garantisi maliyeti düşürüyor, biz de bu kaynağı firmalarımıza ulaştırıyoruz. Bugün sorun çoğu zaman paranın yokluğu değil, finanse edilebilir projenin azlığı. Sanayici ne yapacağını ne kadar tasarruf edeceğini, kaç kişiye iş vereceğini net ortaya koyduğunda kaynak buluyor; vade uzuyor, maliyet düşüyor. Bunun için üç şey gerekiyor. Firmanın nereden başlayacağını gösteren teknik destek, teminat sorununu çözen kefalet mekanizmaları ve yatırımın ömrüne uygun uzun vadeli finansman. Biz bu üçünü bir araya getirmeye çalışıyoruz; teknik tarafta MEXT ile, teminat tarafında KGF ile, vade tarafında da kalkınma kuruluşlarıyla birlikte. Büyük firma dönüşürken tedarikçisini de yanında taşır, banka da o zincirin her halkasına ulaşırsa, bu dönüşüm birkaç büyük fabrikanın değil, bütün sanayinin hikâyesi olur" diye konuştu.

İSTİHDAMA BÜYÜK KATKI

Uluslararası piyasalardan sağladıkları finansmanı sürdürülebilir kalkınma hedefleri doğrultusunda değerlendirdiklerini belirten Osman Arslan, bankanın bu alandaki çalışmalarına ilişkin şu bilgileri paylaştı: "Uluslararası piyasada güven bir kere kazanılmıyor, her işlemde yeniden kazanılıyor. Bu yıl uluslararası piyasalardan 9 milyar doları aşan kaynak sağladık ve bunun 7 milyar dolarını sürdürülebilir kalkınma alanlarına yönlendirdik. Yılın ilk yarısında sürdürülebilir finansmanın toplam uluslararası finansmanımız içindeki payı yüzde 38'e ulaştı. Mayıs ayında 18 ülkeden 44 bankanın katıldığı 1.2 milyar dolarlık sürdürülebilirlik temalı sendikasyon kredisini sağladık. Aynı ay, Hazine ve Maliye Bakanlığımızın karşı garantisi ve Dünya Bankası'nın kısmi garantisiyle 1.5 milyar euroluk, 10 yıl vadeli bir kaynak sağladık. Bu, Türk bankacılığında kalkınma finansmanı alanındaki en yüksek tutarlı işlemlerden biri oldu. Bu kaynakla 150 bin kadının ve 50 bin gencin istihdamına katkı sağlamayı hedefliyoruz. Asya Altyapı Yatırım Bankası'ndan sağladığımız 300 milyon dolarla KOBİ'lerimizin enerji verimliliği ve yenilenebilir enerji yatırımlarını, deprem bölgesindeki yeniden inşayı finanse ediyoruz."

TÜRKİYE ÇOK AVANTAJLI

Küresel sanayide rekabet koşullarının artık yalnızca üretim maliyetleriyle belirlenmediğini; enerji ve hammadde güvenliği, teknoloji, tedarik zincirlerinin dayanıklılığı ve düşük karbonlu üretim kabiliyetlerinin giderek daha fazla önem kazandığını belirten Fuat Tosyalı, Türkiye'nin bu yeni düzende önemli avantajlara sahip olduğunu söyledi. Türkiye'nin Avrupa Birliği ile güçlü sanayi bağlarının yanı sıra Afrika, Orta Doğu ve Asya ile bağlantılarının da stratejik bir fırsat sunduğunu ifade eden Tosyalı, bu avantajların yeni bir sanayi modeline dönüştürülmesi gerektiğini vurguladı. Tosyalı, "Bence Türkiye'nin önündeki büyük fırsat tam da burada. Kıtaların kesişim noktası olan Türkiye, endüstride yeşil dönüşümün de kesişim noktası olabilecek bir potansiyele sahip. Türkiye sadece bir enerji koridoru ya da lojistik üssü değil, farklı coğrafyalardaki sanayi yatırımlarını ve üretim zincirlerini birbirine bağlayan, bu zincirlerde teknoloji ve katma değer üreten bir merkez haline gelmeli. Bence Türkiye'nin yeni sanayi vizyonu da bu olmalı. COP31'i de Türkiye için bu açıdan önemli bir fırsat olarak görüyorum. En önemli stratejik tercihimiz, sürdürülebilirliği sonradan üretime eklemek yerine, bütün yatırımlarımızın başlangıç noktası haline getirmek oldu. Son 3-4 yılda 6 milyar doların üzerinde yatırım yaptık. Bu yatırımların büyük bölümünü de bu anlayışla gerçekleştirdik" diye konuştu.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör