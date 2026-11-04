Vakıf’tan 50 milyarlık finansman

VakıfBank, 9-20 Kasım tarihleri arasında Antalya'da düzenlenecek olan COP31 öncesinde işletmelerin dönüşüm yatırımlarını finanse etmek amacıyla Geleceğe Değer Paketi'ni hayata geçirdi. Kalkınma Odaklı Değer Bankacılığı stratejisi kapsamında hazırlanan paket, enerji verimliliğinden yenilenebilir enerjiye, dijitalleşmeden döngüsel ekonomiye kadar farklı alanlarda faaliyet gösteren işletmeleri kapsıyor. Finansman modeli kapsamında yatırım kredisi, proje kredisi ve işletme ihtiyaç kredisi seçenekleri sunulacak.

12 ÜRÜNLE DÖNÜŞÜME DESTEK

Paket kapsamında 11 finansman ürünü, daha önce hayata geçirilen Sıfır Atık ve Döngüsel Ekonomi Finansman Paketi ile birleştirildi. Üretimde Verimlilik ürünü makine ve ekipman yenileme yatırımlarını, Enerjim Doğadan ise güneş enerjisi santralleri ve enerji depolama projelerini kapsıyor. Dijital Dönüşüm Destek ile yapay zekâ, bulut bilişim, siber güvenlik ve kurumsal kaynak planlama yatırımları finanse edilecek. Kadına Değer ürünü kadın girişimcilerin dönüşüm yatırımlarına odaklanırken, İhracatçılara Özel Yeşil Vize kapsamında karbon emisyonları hesaplanacak ve emisyon azaltım yatırımlarına kaynak sağlanacak.

DOĞAL AFETLERE KORUMA

Mavi Finans su ve deniz kaynaklarının korunmasına, Orman Koruma ormanların korunmasına yönelik yatırımları destekleyecek. Afet Dirençli Yapılar kapsamında tesislerin deprem, sel ve yangın risklerine karşı güçlendirilmesi, Yeşil Bina ürünüyle binaların enerji performansının artırılması finanse edilecek. Vinov Green ise tedarik zincirindeki işletmelere dijital tahsilat ve finansman çözümleri sunacak. VakıfBank Genel Müdürü Osman Arslan, "Geleceğe Değer Paketi kapsamında ülke ekonomimize 50 milyar TL finansman sağlamayı hedefliyoruz" dedi. Arslan, işletmelerin dönüşüm ihtiyaçlarının belirlenmesinden yatırımların finansmanına kadar bir model oluşturduklarını ifade ederek, "Ölçmek, yol göstermek, finanse etmek ve etkiyi izlemek; Geleceğe Değer anlayışımızın özü budur" değerlendirmesinde bulundu.



300 İŞLETMEYE 600 MİLYON TL

VAKIFBANK'IN 15 Eylül'de Sıfır Atık Vakfı ile başlattığı Sıfır Atık ve Döngüsel Ekonomi Finansman Paketi'nde yaklaşık bir buçuk ayda 300'den fazla işletmeye 600 milyon TL finansman sağlandı. Döngüsel ekonominin altı alanında 93 yatırım türünü kapsayan paket için 3 milyar TL KGF kefalet desteği oluşturuldu.



ULUSLARARASI KAYNAKLARDAN 9 MİLYAR DOLAR

SIFIR Atık Vakfı Başkanı Samed Ağırbaş, Türkiye'de geri kazanım oranının 2017'deki yüzde 13 seviyesinden yüzde 40'lara ulaştığını söyledi. Dokuz yılda 90 milyon ton atığın ekonomiye kazandırıldığını belirten Ağırbaş, bu dönüşümün 2025 itibarıyla ekonomiye katkısının 365 milyar TL'ye ulaştığını, 180 milyon ton sera gazı emisyonunun önlendiğini açıkladı. Kredi Garanti Fonu Yönetim Kurulu Başkanı Erdoğan Özegen ise işletmelerin enerji ve kaynak tüketimini azaltacak yatırımların üretim maliyetlerine ve ihracatta rekabet gücüne katkı sağlayacağını belirtti. Özegen, KGF'nin finansmana erişimini desteklemeyi sürdüreceğini kaydetti.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör