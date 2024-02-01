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Giriş Tarihi: 2.2.2024

Varlık Fonu’ndan petrokimya hamlesi

HAZAL ATEŞ HAZAL ATEŞ
Varlık Fonu’ndan petrokimya hamlesi
TÜRKİYE Varlık Fonu, petrokimya ve rafineri alanındaki dış ticaret açığının azaltılması amacıyla yatırımlarına hız verdi. Türkiye Varlık Fonu Genel Müdürü Arda Ermut, Fon'un 2022'de net kârının 19.2 kat artış ile 225.3 milyar liraya çıktığını söyledi. Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'nda Varlık Fonu'nun çalışmalarına ilişkin bilgi veren Ermut, toplam varlıkların yüzde 75'lik artışla 5.6 trilyona, dolar bazında ise 300 milyar dolara ulaştığını belirtti. Ermut, fonun petrokimyada ithal hammadde bağımlılığını azaltacak ve yeni üretim tesislerinin oluşumuna katkı sağlayacak bir petrokimya kompleksi projesini İskenderun Körfezi bölgesinde geliştirdiğini anımsattı. Ermut, projenin inşaatının en yoğun döneminde 15 bin, işletme döneminde ise direkt 2 bin, dolaylı olarak ise 14 bin istihdam sağlayacağını söyledi.
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Varlık Fonu’ndan petrokimya hamlesi
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