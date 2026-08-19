Vatan için kurşun yiyen herkese maaş

Vatan için canını feda eden şehitlerin yakınları ile gazilerin aylıklarını ve sosyal hakları artıyor. Resmi Gazete'de yayımlanan kanunla, 15 Temmuz hain darbe girişimi ve terör saldırılarında yaralanan herkese aylık bağlanacak. Vücudunda yıllardır kurşun taşıyan ancak gazi sayılmayanlar da haklarına kavuşacak. Düzenlemeden; Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığının erbaş ve erler dâhil askerî personeli, Millî İstihbarat Teşkilatı, Emniyet Hizmetleri Sınıfı personeli, askeri öğrenciler ve güvenlik korucuları yararlanacak.

ASGARİ ÜCRET KRİTERİ

Vazife malulünün rütbesi, görevi veya tabi olduğu personel kanunu nedeniyle anne ve babaya bağlanan aylıklardaki farklılıklar kaldırılacak. Kategorik bir ayrıma gidilmeksizin, tüm vazife malullerinden hayatını kaybedenlerin ana ve babalarına bağlanacak toplam aylık tutarı, bir aylık net asgari ücretten az olamayacak. Başkasının yardım ve desteği olmadan yaşamak için gereken hareketleri yapamayacak derecede bakıma muhtaç olan gazi ve malullere yapılan ek ödemenin miktarı; net asgari ücretin iki katından (yaklaşık 56 bin lira), net asgari ücretin iki buçuk katı (yaklaşık 70 bin lira) tutarına çıkarılacak.

VAZİFE MALULLERİ

Vazife malulü olan erbaş ve erler ile güvenlik korucuları, askeri öğrenciler ve sivillerin aylıklarında artış yapılacak. Vazife malullüğü aylıkları, eğitim durumlarına bakılmaksızın en az 10'uncu derecenin 1'inci kademesi; 4 yıllık yükseköğrenim mezunları için ise 8'inci derecenin 1'inci kademesi esas alınarak hesaplanacak. Derece yükselmelerinde yükseköğrenim mezunları gibi işlem yapılması sağlanacak ve dördüncü dereceye yükselenlerden itibaren kademeli olarak 2.100 ila 3.600 arasındaki ek gösterge rakamlarından yararlanmaları temin edilecek. Erbaş/er, güvenlik korucusu, öğrenci ve sivillere bağlanacak aylık tutarının; 35.398 gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak tutardan az olamayacak şekilde yasal bir alt sınır (taban aylık) getiriliyor. Bu tutar da şu anda yaklaşık 55 bin liraya denk geliyor. Terör eylemleri nedeniyle yaralanmış olmakla birlikte ilgili mevzuatına göre malul sayılmayan ancak nizamname hükümlerine göre derece tespiti yapılan kişilerin gösterge tablosu güncellenerek bağlanan aylık miktarları artırılıyor.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör