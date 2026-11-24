Son 9 işlem gününün tamamında değer kaybederek 15 ayın en düşük seviyesine gerileyen altın fiyatları, ABD Merkez Bankası'nın faiz artırımı beklentilerinin zayıflamasıyla bu haftanın ilk işlem gününde yükselişe geçti. Altının ons fiyatı yüzde 2.5'e yakın değer kazanarak 3.600 doların üzerine çıkıp 9 işlem gününe ulaşan düşüş serisini sona erdirdi. Gram altın ise henüz 6.000 TL seviyesinin altında işlem görmeye devam ediyor. Yıl başı seviyesinin yüzde 16, 29 Ocak'taki tarihi zirvenin ise yaklaşık yüzde 30 altında bir fiyatla işlem gören altın Türk yatırımcının ilk tercihi olmayı sürdürüyor.

LİDERLİĞİ KAPTIRMADI

Merkez Bankası'nın 3 bin 195 hane halkı tarafından yanıtlanan kasım ayına ilişkin "Hanehalkı Beklenti Anketi"ne göre, vatandaşın yatırım tercihinde altın yine ilk sırada kaldı. Yatırım tercihlerinde ilk sırada yer alan "altın alırım" diyenlerin oranı bir önceki aya göre 1.5 puan azalarak yüzde 41.8 oldu. İkinci sıradaki "ev/dükkan/arsa vb. alırım" diyenlerin oranı ise 0.9 puan artarak yüzde 36.5'e çıktı. "Vadeli mevduata yatırırım" diyenlerin oranı yüzde 7.2'de sabit kalırken "döviz alırım" diyenlerin oranı yüzde 3.9'dan 4.4'e yükseldi.

ENFLASYON BEKLENTİSİ GERİLEDİ

Hanehalkının 12 ay sonrası yıllık enflasyon beklentisi bir önceki aya göre 0.51 puan azaldı ve yüzde 43.24 oldu. Demografik kırılımlara bakıldığında, 12 ay sonrası enflasyon beklentisi bir önceki aya göre erkeklerde yüzde 42.8'den 42.3'e, kadınlarda ise yüzde 45'ten 44.6'ya geriledi. Yaş gruplarında beklenti 18-39 yaş grubunda yüzde 41.6'ya, 40-54 yaş grubunda yüzde 43.0'e indi. 55 yaş ve üzerindekilerde ise yüzde 45.8'e çıktı. Gelir grupları arasında en yüksek beklenti, yüzde 46.8 ile asgari ücret ve altında geliri olanlarda görüldü. Bu oran, iki asgari ücret ve üzerinde geliri olanlarda yüzde 41.0 oldu.

DOLAR 1 YIL SONRA 58.18 TL

Gelecek 12 ay sonundaki konut fiyatı artış beklentisi bir önceki aya göre 0.26 puan azalarak yüzde 30.10'a indi. 12 ay sonrası ABD doları kuru beklentisi ise bir önceki aya göre 1.32 lira artarak 58.18 liraya yükseldi. Hanehalkı, son bir yılda fiyatlarının en çok arttığını düşündüğü ve gelecek 12 ayda fiyatlarının en çok artmasını beklediği ürün ve hizmet grupları olarak "yakıt ve enerji" ile "gıda"yı gösterdi. Yakıt ve enerjiyi fiyatı en çok artan gruplar arasında sayanların payı bir önceki aya göre 0.6 puan azalarak yüzde 38.3'e geriledi. Gıdayı sayanların payı ise yüzde 36.6'dan 37.7'ye yükseldi. Gelecek 12 ayda fiyatlarının en çok artmasını beklenen gruplarda gıdanın payı yüzde 37.0, yakıt ve enerjinin payı yüzde 35.9, kiraların payı yüzde 14.5 oldu.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör