Vatandaş dönüşüme koştu: En çok başvuru Bahçelievler’den

Asrın deprem felaketinin ardından hükümetin sağlıksız yapı stokunu yenilemek için başlattığı 'Yarısı bizden' kampanyasına vatandaş yoğun ilgi gösterdi. Dün başlayan kampanyaya başvurular 29 Mayıs'a kadar sürecek. TOKİ eliyle yapılacak evler, 2 yılda vatandaşa teslim edilecek. Proje kapsamında 200 bin konutluk yerinde dönüşüm, rezerv alanda ise 100 bin konut yapılacak. 200 bin konutluk yerinde dönüşüm için talep toplanacak. 200 binden fazla başvuru gelirse kura çekilecek. Proje İstanbul'dan başlayıp 81 ile peyderpey yayılacak. Ödemeler yüzde 10 peşinat ve 10 yıl vade ile TÜFE, memur maaş artışı ya da yüzde 0.79 oranlı kredi seçilerek yapılacak.Yarısı bizden kampanyası kapsamında oturdukları evlerinin riskli yapı tespitini yaptıran vatandaşların, ister yerinde ister rezerv alanda dönüşüme giren evlerinin maliyetinin yarısını devlet karşılayacak. Örneğin, 100 metrekarelik 2+1 bir dairenin 1.5 milyon liralık maliyetinin 750 bin lirasını devlet hibe olarak verecek. 120 metrekare büyüklüğündeki üç oda bir salon ev için ise devletin karşılayacağı tutar, 1 milyon 800 bin liranın yarısına tekabül eden 900 bin liraya çıkacak. Vatandaşa kalan geri ödemede de çeşitli kolaylıklar sağlanacak. Örneğin, yüzde 10'u peşin kalanı 10 yıl vadeli olarak ÜFE, TÜFE memur maaş artış oranlarından düşük olanını aşmayacak düzeyde güncellenecek rakamlarla borcunu ödeyebilecek. Bu yöntemle yüzde 10'u peşin ödenen 750 bin liralık borçlanma için aylık taksit 5 bin 625 lira, 900 bin liralık borçlanma için aylık taksit 6 bin 750 lira düzeyinde gerçekleşecek. Vatandaş kamu bankalarından yüzde 0.79 faizle, 10 yıl vadeli kredi kullanarak da evini yenileyebilecek.Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Yarısı Bizden kampanyamıza 200 bin kardeşimiz ilk saatlerde başvurdu. Şu ana kadar 20 bin 147 başvuru yapıldı. Bu 148 bin 472 bağımsız bölüm demek! En çok başvuru Bahçelievler'den… Haydi İstanbul, riskli konutlarımızı TOKİ ile birlikte dönüştürelim" ifadesini kullandı. Bakan Kurum, Zeytinburnu Beştelsiz 286 Konut, 14 Dükkanın Anahtar Teslim Töreni'nde yaptığı konuşmada da, "Yarısı Bizden" kampanyasına yoğun katılımı "500 bin kardeşimizi ilgilendiren bir sayı" sözleriyle anlattı.Yarısınıdevlet karşıladığında vatandaşa maliyeti 1 milyon 500 bin lira olan 2+1 konutlarda 750 bin lira, maliyeti 1 milyon 800 bin lira olan 3+1 konutlarda 900 bin lira ödeme kalıyor. Bu ödemeler 10 yıl vadede, TOKİ ödeme planı (6 ayda bir TÜFE ya da memur maaş artışından düşük olanı) veya banka kredisinden (yüzde 0.79 oran) biri seçilerek yapılacak.BUaşamadan sonra yapılan başvurular, bakanlık tarafından incelenecek. Verilen bilgiye göre, bakanlık tarafından görevlendirilen keşif ekibi binaya giderek sahada inceleme yapacak, beyan edilen bilgileri kontrol edecek. Binanın dönüşümü için saha ziyaretinden bir keşif raporu hazırlayacak.Başvurular29 Mayıs'a kadar e-Devlet üzerinden devam edecek. Kampanyayla ilgili merak edilenlere yanıt bulabilmesi için http:// yarisibizden.gov.tr web sitesi yayına girdi. Sitede e-Devlet'ten başvurunun nasıl yapılacağı da adım adım anlatıldı. Buna göre, e-Devlet'e giriş yapılıp arama kısmına "Kentsel dönüşüm başvurusu" yazılacak. Açılan sekmede başvuru yapmak için "Yeni Başvuru" düğmesine tıklanacak. Şu an sadece İstanbul'dan başvuru alınıyor.1. aşama: Başvuru ekranında açılan bilgilendirme metin okunacak ve kabul edilecek.2. aşama: Tapu bilgileri eksiksiz bir şekilde doldurulacak.3. aşama: İletişim bilgileri ve yapı fotoğrafları sisteme yüklenecek.4. aşama: İşlem kaydedilecek.