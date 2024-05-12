Vatandaş ihbar etti bakanlık yakaladı

Gümrüklerden başta elektronik eşya olmak üzere yurda kaçak mal sokmak isteyenler vatandaşın ihbarı ile yakayı ele verdi. Ticaret Bakanlığı bünyesinde faaliyet gösteren Alo 136 Gümrük Muhafaza İhbar Hattı'na kaçakçılıkla ilgili binlerce ihbar gelirken, bakanlık vatandaşlardan gelen bildirimler sayesinde yaklaşık 141.5 milyon liralık kaçak eşya ele geçirdi.Kaçakçılıkla mücadelede vatandaşların da desteğini sağlamak amacıyla kurulan Alo 136 Gümrük Muhafaza İhbar Hattı, 7 gün 24 saat esasına göre hizmet veriyor. Burada görevli personel, ihbar niteliği taşıyan her türlü bilgiyi en kısa zamanda ilgili taşra veya merkez birimlerine iletiyor. Bakanlık, Alo 136 üzerinden geçen yıl içerisinde 889 tanesi ihbar mahiyetinde olan 10 bin 187 adet çağrı aldı. Söz konusu ihbarlardan 834 tanesi sonuçlandırılırken, sonuçlandırılanlardan 193'ünde gerçekleştirildi. Bu operasyonlarda yakalanan eşyaların toplam değeri ise 49 milyon 489 bin 205 lira oldu.Geçen yıl Alo 136 Gümrük Muhafaza İhbar Hattı'na ilave olarak; 2 bin 169 e-posta, 532 Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi (CİMER ) şikâyeti, 42 dilekçe ve 401 diğer kanallardan olmak üzere 3 bin 144 başvuru alındı. Bu başvuruların ardından ele geçirilen kaçak eşyaların toplam değeri de yaklaşık 92 milyon lira olarak hesaplandı.Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza Ekipleri 2024 yılının ilk çeyreğinde ise bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 2600 artışla kaçak değerli maden yakalaması, yüzde 2966 artışla kaçak altın yakalaması, yüzde 3630 artışla kaçak pırlanta yakalamasıyla toplamda yaklaşık yüzde 300 artışla yasadışı ticari eşya ve uyuşturucu madde yakalaması yaptı. Neticede toplam 8 milyar TL değerinde yakalama yapan ekipler rekora imza attı.