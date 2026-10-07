Vatandaş ‘odaklı’ denetimler tam gaz

Devlet, vatandaş odaklı denetimlerine ticaret ve gıdada artırarak devam ediyor. Ticaret Bakanlığı, tüketicilerin ekonomik refahını korumak amacıyla yılın 9 ayında 360 bin 578 firma ile yaklaşık 44 milyon 12 bin ürünü denetleyerek 2.6 milyar lira idari para cezası verdi. Buna göre, İç Ticaret Genel Müdürlüğü tarafından, otomotiv, stokçuluk, emlak, kuyum, fahiş fiyat, haksız ticari uygulamalar ve ödeme süreleri gibi alanlarda 59 bin 947 gerçek ve tüzel kiş i denetlendi. Aykırı fiillerde bulunan 6 bin 72 gerçek ve tüzel kişiye 724.7 milyon lira idari para cezası verildi. Fahiş fiyat nedeniyle 399.5 milyon lira, otomotiv sektörüne 145.1 milyon lira, emlak sektörüne 45.6 milyon lira, kuyum sektörüne de 13.7 milyon lira idari para cezası uygulandı.

KONUT SATIŞLARI RADARDA

Ön ödemeli konut satışları, abonelik, mesafeli satış, taksitli satış, paket tur gibi tüketicilerin taraf olduğu sözleşmelerdeki aykırılıklara 735.3 milyon lira ceza uygulandı. Reklam ve haksız ticari uygulama denetimleri kapsamında 232.1 milyon lira idari para cezası verildi. Rekabet Kurumu bu yılın 9 ayında 255 firmaya 20.5 milyar lira idari para cezası verildi. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı da, eylülde 117 bin 360 gıda denetimi yaptıklarını ve uygunsuzluk tespit edilen işletmelere 218.2 milyon lira para cezası uyguladıklarını bildirdi.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör