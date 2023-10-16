Vatandaş özellikle bu balığı istiyor

Bugünlerde havalarla birlikte deniz suyunun yavaş yavaş soğuması özellikle hamsi avını artırırken, sezon başından beri ağlara pek takılmayan palamutta yavaş yavaş tezgahlardaki yerini almaya başladı.

Balıkçı esnaflarından Serdar Korkmaz, bir haftadan beri yerli hamsinin gelmeye başladığını ifade ederek "Bir haftadan beri de yerli hamsimiz, Trabzon hamsisi gelmeye başladı inşallah bundan sonra bol olur vatandaşımız bol miktarda hamsi yer kilosu 60 TL. Havaların ve deniz suyunun soğuması hamsinin bir araya toplanmasını sağlayacağı için bundan sonra da bol olur düşüncesindeyiz. Deniz suyu soğudukça hamsi daha da yağlanır daha da lezzetli olur. Çeşitlerimizden mezgit 75-150 TL, istavrit 50 TL" dedi.

Yerli hamsinin yanı sıra yerli palamudunda tezgâhlarda yerini almaya başladığını belirten balıkçı esnaflarından Gökmen Aydın ise "Yerli hamsimiz 5-6 günden beri geliyor daha Sinop taraflarından geliyordu şimdi yerli hamsi geliyor. Fiyatı da 50-60 TL civarında. Diğer balık çeşitleri istavrit 50 TL, mezgit 75 TL. Palamutta artık gelmeye başladı kıyı balıkçıları getiriyor. Bundan sonra inşallah bol çıkar vatandaş ta bol bol yer" diye konuştu.

Birkaç gündür palamudun gelmeye başladığını belirten balıkçı esnaflarından Mehmet Örseloğlu da "Birkaç günden beri palamut çıkmaya başladı inşallah bundan sonra da bol olur. Yerli hamsi 70 TL, mezgit 75 TL, istavrit 50 TL, palamut 125-135 TL " ifadelerini kullandı.