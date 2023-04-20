Vatandaş Tarım Kredi’ye akın etti

Ramazan ayı başında bir ay boyunca başta temel gıda ve temizlik olmak üzere 900 temel üründe fiyat sabitleyerek vatandaşa rahat bir nefes aldıran Tarım Kredi Kooperatif Marketleri'nin kampanyayı 1 ay daha uzatması bayram alış verişlerinde tüketicinin yüzünü güldürdü.Şekerinden kolonyasına, baklavasından meyve suyuna kadar tüm ihtiyaçlar Tarım Kredi Kooperatif Marketlerinden karşılandı. 1 ay daha uzatılan 'sabit fiyattan' yararlanan vatandaş, alışveriş sepetini uygun fiyata aldığı kaliteli ürünle doldurdu. Bayram alışverişi için Tarım Kredi Marketlerine akın eden vatandaşlar, fiyatların sabitlenmesinden memnun.Ankara'nın Kalecik ilçesinde yaşayan Nuray Seğmen, "Kalecik'te Tarım Kredi Kooperatif Marketi yok ama Ankara'ya her gittiğimde ilk tercih ettiğim market oluyor. Çünkü ürünleri hem kaliteli hem uygun. Ramazan boyunca yapılan fiyat sabitlemesiyle de rahat alışveriş yapabildik. Ben de bayram için şeker, kolonya ve meşrubatlarımı Kooperatif Marketlerden tercih ettim. Ayrıca Kooperatif Marketler güvenilir ve sağlıklı gıdaya ulaşmanızı sağlıyor. Bunun yanı sıra kadın kooperatiflerine de tam destek veriyorlar" açıklamasında bulundu.Gaziantep'ten Derya Apalak, "Ramazan boyunca da alışverişimi Kooperatif marketlerden yaptım. Fiyat sabitlemesine gidilmesi bayramda çok iyi oldu. Ramazan boyunca tüm ihtiyaçlarımı karşılayabildim. Şimdi de bu kampanyanın 1 ay daha uzatılacağını duyunca bayram alışverişimi yaptım. Evimin temel ihtiyaçlarının yanında bayram için şeker, kolonya ve içecek aldım. Bu tür indirimler bizi çok rahatlatıyor. Devletimiz bu zor dönemlerde vatandaşının yanında oluyor. Uygun fiyata kaliteli ürüne ulaşabiliyoruz. Bu tür kampanyaların sık sık olmasını istiyorum" dedi.Tarım kredimarketlerifiyatlarısabitlediği1 aylık dönemdecirosunu miktarsalolarak yüzde 25'ünüzerinde artırdı. TarımKredi, kampanya boyuncamarkette satışını yaptığı1.400 ürünün 900'ünde fiyatı1 kuruş bile artırmadı. TarımKredi'nin bu hamlesi sektördekarşılık bulunca, diğer marklerde fiyat sabitlemesi gerçekleştirdi.Ucuz ürünler ülkegenelinde Kooperatif Market,KoopMini Market ve Koop-Bakkal olmak üzere toplamda2.300'ü aşan noktada tüketiciile buluştu. Tarım Kredi'ninhalen 17 deposu bulunuyor.Tarım kredi 2023 sonunda 3bin satış noktasına ulaşmayıhedefliyor.Ahmet Kesenci, "Ramazan ayı boyunca tüm ihtiyaçlarımızı Kredi Marketlerden karşıladık. Bence fiyatlar gayet uygun ve kaliteli. Sabit fiyat kampanyası da çok iyi oldu. Bayram alışverişi için de gideceğim. Bu zor zamanlarda vatandaşını unutmayan devletimize destekleri için çok teşekkür ederim. Böyle kampanyalar sayesinde vatandaşın yanında olduğunu gösteriyorlar" ifadelerini kullandı.