Vatandaşa 270 milyarlık enerji desteği

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, 2022'de vatandaşların elektrik ve doğalgaz tüketimlerinin 270 milyar TL'sinin devlet tarafından karşılandığını söyledi.Bayraktar, konut, ibadethane ve cemevi abonelerine Karadeniz Gazı'ndan yapılan destekleme kapsamında ise 6.4 milyar metreküp doğalgazın bedelsiz olarak vatandaşa ulaştırıldığını anlattı.Bakanlığının 2024 bütçesi üzerinde TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda sunum yapan Bayraktar, vatandaşın enerji faturasını düşürmek için yaptıkları desteklemeleri açıklayarak, "İhtiyaç sahibi hanelere 2019'dan bugüne kadar toplam 18.2 milyar TL tutarında elektrik desteği verdik. 2022'de 1.9 milyon aileye 1.7 milyon ton kömür desteği sağladık. 2023'te de ısınma amaçlı kömür desteğine devam ediyoruz. Kömür desteği alan hanelerden isteyenler bunu doğalgaz olarak da kullanabiliyor. Bu kapsamda 634.3 milyon TL tutarında doğalgaz desteği verdik. 2022'de vatandaşlarımızın elektrik ve doğalgaz tüketimlerinin 270 milyar TL'si devletimiz tarafından karşılandı" dedi.Karadeniz'deki Sakarya Gaz Sahası'ndan günlük yaklaşık 4 milyon metreküp üretime ulaşıldığını belirten Bayraktar, bu üretimin 1.5 milyon hanenin doğalgaz ihtiyacını karşıladığını ifade etti. Bayraktar, "Faz-1 kısmı tamamlandığında üretimimizi günlük 10 milyon metreküpe, Faz-2 kısmı tamamlandığında ise günlük 40 milyon metreküpe çıkaracağız" dedi. Bayraktar, Gabar'da günlük 23 bin varil ham petrol üretildiğini, hedefin 2024 sonunda günlük 100 bin varil olduğunu anlattı.Hidrokarbon çalışmalarının sadece yurt içi ile sınırlı tutulmadığına işaret eden Bayraktar, "Irak, Libya, Afrika, Kafkasya ve diğer coğrafyalarda petrol ve doğal gaz projelerinde yer alacağız" ifadelerini kullandı.Bulgaristan, Macaristan, Romanya ve Moldova ile gaz ihracatı anlaşmalarını hayata geçirdiklerini hatırlatan Bayraktar, "Önümüzdeki süreçte ihracat bağlantılarımıza yeni ülkelerin eklenmesine yönelik çalışacağız. Türkiye-Azerbaycan kardeşliğinin ortak amaçları etrafında Nahçıvan'ın doğalgazının temin edilmesine yönelik Iğdır-Nahçıvan Doğal Gaz Boru Hattı Projesini en kısa zamanda tamamlayarak Nahçıvan'ın 500 milyon metreküplük yıllık gaz ihtiyacının tamamını karşılayacağız" dedi.İstanbul Finans Merkezi'ni (İFM) enerjinin yanında madenciliği de kapsayan geniş çaplı bir merkez olarak planladıklarına dikkat çekti. Bakan Bayraktar, "Bu anlamda ülkemizi, kaynakların piyasa oyuncuları tarafından rekabetçi bir şekilde fiyatlandırıldığı, iyi işleyen, şeffaf ve erişilebilir bir piyasanın var olduğu bir enerji ve maden ticaret merkezi haline getirmeyi hedefliyoruz. EPİAŞ bünyesinde yürüyen elektrik ve doğal gaz piyasalarının yanına önümüzdeki yıl Emisyon Ticaretini de eklemeyi hedefliyoruz" dedi.2035'teelektrik tüketiminin 511 milyar kilovatsaate çıkacağını, talebi karşılarken yenilenebilir enerjinin üretimdeki payını yüzde 55'e, kurulu güç içindeki payını ise yüzde 65'e çıkarmayı hedeflediklerini belirten Bayraktar, "Bunun için her yıl 3.500 megavat güneş ve 1.500 megavat rüzgâr santralini devreye alacağız. Toplam 5 bin megavat deniz üstü rüzgâr kurulu gücünü enerji sepetimize dahil edeceğiz" bilgisini verdi.Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) Başkanı Mustafa Yılmaz, depolamalı elektrik üretim tesisi kurmak amacıyla bugüne kadar yaklaşık 33 bin megavat kapasite tahsis edildiğini belirterek "Şu ana kadar yaklaşık 50 milyar dolarlık yatırıma tekabül eden kapasite verildi" dedi. Yılmaz, enerji fiyatlarını dengelemek için daha önce deveye alınan ve 1 Ekim'de sona eren Azami Uzlaştırma Fiyatı Mekanizması ile bugüne kadar 220 milyar TL'lik enerji bedelinin vatandaşın cebinde kaldığını ifade etti. Türkiye'de elektrikli araç pazarı ve şarj ağı altyapısının da hızlı bir gelişim gösterdiğini anlatan Yılmaz, "Bir yılda elektrikli araç sayısı 9 bin 650 adetten 41 bin 747 adede, halka açık şarj noktası sayısı 3 bin 640 adetten 9 bin 460 adede yükseldi" diye konuştu.