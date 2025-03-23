Vatandaşı yanıltan ‘sıfır faiz’ reklamlarına ceza!

Ticaret Bakanlığı Reklam Kurulu yanıltıcı reklamlara toplam 32.5 milyon TL ceza uyguladı. Cezaların, özellikle hazır giyim sektöründe gerçekçi olmayan indirimli satışlar, bazı ürünlerin reklamlarında belirtilen özelliklerin Türkiye'de kullanılmaması ile sıfır faiz vaadiyle gerçekleştirilen yanıltıcı reklamlara ilişkin verildiği kaydedildi. Bazı otomotiv reklamlarında geçen "yüzde 0 faiz" gibi tüketicileri yanıltan bilgiler için de ceza verildi.Bakanlıktan yapılan açıklamada, Reklam Kurulu'nun 13 Mart 2025 tarihinde 355 sayılı toplantısını gerçekleştirdiği belirtilerek, 141 adet dosyadan, 131'inin mevzuata aykırı bulunduğu kaydedildi: "Kurul'un karara bağladığı 141 adet dosyadan 131'i mevzuata aykırı bulunmuş olup 1 adet dosya hakkında tedbiren durdurma kararı verildi. Mevzuata aykırı bulunan dosyalar hakkında durdurma cezası ile birlikte toplamda 32 milyon 481 bin 507 TL idari para cezası uygulanmasına, ayrıca 5 adet dosyada da tüketici mağduriyetlerinin önlenmesi adına erişim engeli idari tedbiri uygulanmasına karar verildi."Tüketicilerin ekonomik tercih ve menfaatlerini yakından etkileyen reklamların ele alındığı toplantıda; hazır giyim sektöründe indirimli satışlar, teknolojide belirtilen niteliklerin üründe bulunmaması ve sıfır faiz vaadiyle gerçekleştirilen yanıltıcı reklamlara ait konular öne çıktı.