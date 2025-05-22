Vatandaşın alım gücünü artıracağız

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, uygulanan ekonomi programıyla enflasyonun düşmeye devam edeceğini belirterek, alım gücünü artırmak için çalışmaların süreceğini söyledi. Cari açıkta yaşanan dramatik düşüşe dikkat çeken Şimşek, önceliklerinin hayat pahalılığı ile mücadele olduğunu vurguladı.

VATANDAŞ TL'YE YÖNELDİ

Finansal Okuryazarlık Günü kapsamında düzenlenen programda konuşan Şimşek, enflasyonun düşüş trendinde olduğunu belirterek, 2025 yılında da bu eğilimin süreceğini dile getirdi. Programın başlangıcı olan Mayıs 2023'te yüzde 5.5 seviyelerinde olan cari açığın milli gelire oranla yüzde 0.8'e gerilediğini kaydeden Şimşek, bu düşüşü "dramatik" olarak niteledi.

Şimşek, "Dış kaynağa erişimde hiçbir sorun yaşanmadı" ifadesini kullandı. Vatandaşların ve firmaların Türk lirasına yöneldiğini vurgulayan Bakan Şimşek, "Geçen yılın ikinci yarısından itibaren, ilk çeyrekteki yönlendirmelere rağmen, vatandaşlarımızın ve yurt içi yerleşik firmaların tercihlerini TL'den yana yaptığını görmeye başladık" dedi. Cari açığın bu yıl geçen yıla göre bir miktar artabileceğini belirten Şimşek, buna rağmen açığın milli gelire oranla yüzde 1.5 seviyelerinde kalacağını öngördüklerini söyledi. 2025'te cari açığın düşük olacağını vurgulayan Şimşek, şöyle devam etti: "Mal sattığımız piyasalar, pazarlar; yani küresel ekonomi yavaş büyüdüğü için dış talep de zayıf. Ama ona rağmen cari açık-milli gelir oranını yüzde 1.5 civarında öngörüyoruz. Tabii önümüzdeki döneme baktığımız zaman yeşil dönüşümü hızlandırıyoruz. Türkiye, giderek daha fazla yenilebilir enerjiden ihtiyacını karşılıyor. Türkiye 2000'li yılların başından bu yana 1 trilyon doları petrol, doğal gaz ve türevlerini almak üzere dışarıya aktardı. Şimdi yeşil dönüşümle, yerli ve yenilenebilir enerji imkanlarıyla biz bu tabloyu değiştiriyoruz.

Nisan ayı itibarıyla Türkiye'nin toplam elektrik üretiminin yüzde 53'ü yenilenebilir kaynaklardan elde edildi. 2024'ün tamamına bakarsan bu oran yüzde 48. Bu şu demek; gelecekte Türkiye'nin petrol, doğal gaz ithalat faturası düşecek demek. Ne demek bu? Dış ticaret açığı düşecek, cari açık düşecek demektir. 2024 yılında altın ithalatını bir kenara bırakırsanız, aslında Türkiye bir cari fazla vermiştir. Makul, ılımlı düzeyde bir büyüme ile çok istisnai olarak altın ithalatı hariç, Türkiye fazla verdi. Bu fazla devam ediyor şu anda. Önümüzdeki birkaç yıl içinde belki de cari fazlayı konuşuyor olacağız."



81 İLDE 'FİNANSAL GELECEK ATÖLYELERİ'

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Başkanı İbrahim Ömer Gönül, yeni başlattıkları projeyle üniversite ve lise öğrencileri arasında finansal okuryazarlığın yaygınlaştırılmasına yönelik bilgi paylaşımları yapılacağını belirterek, "Gençlerimizi hedefleyen 'Finansal Gelecek Atölyeleri' projemizi 81 ilde hayata geçireceğiz" dedi. Finansal Okuryazarlık Günü kapsamında hafta boyunca çeşitli programlar düzenleyeceklerine dikkati çeken Gönül, şunları kaydetti: "Finansal okuryazarlık, yalnızca parayı doğru kullanmak değil, geleceği planlamak, riskleri yönetmek, fırsatları değerlendirmek, dijitalleşmenin getirdiği finansal araçlara bilinçle yaklaşmak ve ekonomik özgürlüğü birey bazında inşa etmektir."