Vatandaşın enflasyon beklentisi geriledi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Eylül 2025 dönemine ilişkin "Sektörel Enflasyon Beklentileri"ni yayımladı. Eylül ayında piyasa katılımcıları, reel sektör ve hanehalkının 12 ay sonrasına ilişkin enflasyon beklentisi belli oldu.

Piyasa Katılımcıları Anketi, İktisadi Yönelim Anketi ve Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) iş birliğiyle yürütülen Tüketici Eğilim Anketi ile finansal ve reel sektör uzmanlarının, imalat sanayi firmalarının ve hanehalkının 12 ay sonrası yıllık tüketici enflasyonu beklentileri derlenerek Sektörel Enflasyon Beklentileri elde edildi.

2025 yılı Eylül ayında 12 ay sonrası yıllık enflasyon beklentileri reel sektör için 0,9 puan azalarak yüzde 36,8 seviyesine geriledi.

Bu dönemde hanehalkının beklentisi ise 1,1 puan azalarak yüzde 53 seviyesine indi.

Gelecek 12 aylık dönemde enflasyonun düşeceğini bekleyen hanehalkı oranı da bir önceki aya göre 0,2 puan azalarak yüzde 27,4 seviyesine indi.