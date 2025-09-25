Vatandaşın enflasyon beklentisi geriledi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), eylül ayı sektörel enflasyon beklentilerini açıkladı. 12 ay sonrası için yıllık enflasyon beklentisi hanehalkı için yüzde 54'ten 53'e geriledi. Gelecek 12 aylık dönemde enflasyonun düşeceğini bekleyen hanehalkı oranı yüzde 27.6'dan 27.4'e indi. 12 ay sonrası için yıllık enflasyon beklentisi piyasa katılımcıları için yüzde 22.84ten 22.25'e, reel sektör için yüzde 37.7'den 36.8'e geriledi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Enflasyon beklentilerindeki düşüş eylülde de devam etti. 12 ay sonrası beklenti, geçen yılın aynı dönemine göre hanehalkında 18.6 puan, reel sektörde 14.3 puan geriledi. Piyasa katılımcılarının beklentisi 5.2 puan iyileşerek yüzde 22.3 oldu. Beklentilerdeki iyileşme, mali disiplin ve yapısal reformlar dezenflasyon sürecini desteklemeyi sürdürüyor" dedi.